O transporte coletivo municipal de Jundiaí terá tarifa gratuita neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. O passe livre será válido das 7h às 18h, e 22 linhas de ônibus contarão com uma programação especial, com reforço na operação e redução de até 50% no intervalo entre as viagens.

A medida foi organizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí para ampliar as opções de deslocamento dos eleitores no dia da votação.

Confira as 22 linhas com operação especial

A programação diferenciada contempla linhas que atendem diferentes bairros e terminais da cidade: