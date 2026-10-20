O transporte coletivo municipal de Jundiaí terá tarifa gratuita neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. O passe livre será válido das 7h às 18h, e 22 linhas de ônibus contarão com uma programação especial, com reforço na operação e redução de até 50% no intervalo entre as viagens.
A medida foi organizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí para ampliar as opções de deslocamento dos eleitores no dia da votação.
Confira as 22 linhas com operação especial
A programação diferenciada contempla linhas que atendem diferentes bairros e terminais da cidade:
Linha 310: Terminal Vila Arens – Parque da Cidade e Mundo das Crianças, via Avenida União dos Ferroviários e Terminal Hortolândia;
Linha 524: Terminal Central – Malota;
Linha 527: Terminal Central – Jardim Guanabara;
Linha 546: Terminal Eloy Chaves – Portal do Medeiros;
Linha 547: Terminal Eloy Chaves – Jardim Ermida;
Linha 555: Terminal Colônia – Roseira, via Toca;
Linha 556: Terminal Colônia – Spiandorello, via Jardim Caxambu;
Linha 557: Terminal Colônia – Ivoturucaia, via Windlin;
Linha 561: Terminal Cecap – Terra da Uva, via Parque Centenário;
Linha 562: Terminal Cecap – Morada das Vinhas;
Linha 566: Terminal Cecap – Jardim Adélia;
Linha 582: Terminal Rami – Paiol Velho;
Linha 584: Terminal Rami – Terra Nova;
Linha 587: Terminal Rami – Santa Marta;
Linha 702: Terminal Vila Arens – Mato Dentro;
Linha 703: Terminal Vila Arens – Bairro Rio Acima;
Linha 704: Terminal Vila Arens – Jardim Tarumã;
Linha 706: Terminal Vila Arens – São José da Pedra Santa, via Bairro Rio Acima;
Linha 907: Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia, via Vila Rio Branco e Jardim Florestal;
Linha 917: Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia, via Ponte São João e Jardim Carlos Gomes;
Linha 928: Terminal Rami – Terminal Central;
Linha 962: Terminal Cecap – Terminal Central, via Terminal Hortolândia.
Demais linhas seguem horários habituais
As outras linhas do transporte coletivo municipal funcionarão conforme a programação habitual de domingos, quando já há uma oferta ampliada de horários em relação a outros dias da semana.
A gratuidade e o reforço na operação buscam facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação durante o segundo turno das eleições.
Serviço
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Data: domingo, 25 de outubro de 2026
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Tarifa: gratuita
Horário do passe livre: das 7h às 18h
Local: transporte coletivo municipal de Jundiaí
Operação especial: 22 linhas de ônibus municipais