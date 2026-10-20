20 de outubro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Jundiaí terá ônibus gratuito neste domingo (25)

Por Redação | Prefeeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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O passe livre será válido das 7h às 18h, e 22 linhas de ônibus contarão com uma programação especial, com reforço na operação e redução de até 50% no intervalo entre as viagens
O passe livre será válido das 7h às 18h, e 22 linhas de ônibus contarão com uma programação especial, com reforço na operação e redução de até 50% no intervalo entre as viagens

O transporte coletivo municipal de Jundiaí terá tarifa gratuita neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. O passe livre será válido das 7h às 18h, e 22 linhas de ônibus contarão com uma programação especial, com reforço na operação e redução de até 50% no intervalo entre as viagens.

A medida foi organizada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) da Prefeitura de Jundiaí para ampliar as opções de deslocamento dos eleitores no dia da votação.

Confira as 22 linhas com operação especial

A programação diferenciada contempla linhas que atendem diferentes bairros e terminais da cidade:

Linha 310: Terminal Vila Arens – Parque da Cidade e Mundo das Crianças, via Avenida União dos Ferroviários e Terminal Hortolândia;

  • Linha 524: Terminal Central – Malota;

  • Linha 527: Terminal Central – Jardim Guanabara;

    • Linha 546: Terminal Eloy Chaves – Portal do Medeiros;

  • Linha 547: Terminal Eloy Chaves – Jardim Ermida;

  • Linha 555: Terminal Colônia – Roseira, via Toca;

  • Linha 556: Terminal Colônia – Spiandorello, via Jardim Caxambu;

  • Linha 557: Terminal Colônia – Ivoturucaia, via Windlin;

  • Linha 561: Terminal Cecap – Terra da Uva, via Parque Centenário;

  • Linha 562: Terminal Cecap – Morada das Vinhas;

  • Linha 566: Terminal Cecap – Jardim Adélia;

  • Linha 582: Terminal Rami – Paiol Velho;

  • Linha 584: Terminal Rami – Terra Nova;

  • Linha 587: Terminal Rami – Santa Marta;

  • Linha 702: Terminal Vila Arens – Mato Dentro;

  • Linha 703: Terminal Vila Arens – Bairro Rio Acima;

  • Linha 704: Terminal Vila Arens – Jardim Tarumã;

  • Linha 706: Terminal Vila Arens – São José da Pedra Santa, via Bairro Rio Acima;

  • Linha 907: Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia, via Vila Rio Branco e Jardim Florestal;

  • Linha 917: Terminal Vila Arens – Terminal Hortolândia, via Ponte São João e Jardim Carlos Gomes;

  • Linha 928: Terminal Rami – Terminal Central;

  • Linha 962: Terminal Cecap – Terminal Central, via Terminal Hortolândia.

    • Demais linhas seguem horários habituais

    As outras linhas do transporte coletivo municipal funcionarão conforme a programação habitual de domingos, quando já há uma oferta ampliada de horários em relação a outros dias da semana.

    A gratuidade e o reforço na operação buscam facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação durante o segundo turno das eleições.

    Serviço

    • Data: domingo, 25 de outubro de 2026

    • Tarifa: gratuita

  • Horário do passe livre: das 7h às 18h

  • Local: transporte coletivo municipal de Jundiaí

  • Operação especial: 22 linhas de ônibus municipais

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