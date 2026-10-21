A adesão ao cofinanciamento federal foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O edital de chamamento público nº 02/2026 foi publicado em 9 de outubro pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A seleção será feita com apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), considerando dados do Cadastro Único, busca ativa e avaliação técnica das necessidades das famílias. A Prefeitura não informou quantas serão incluídas na primeira etapa.

Jundiaí prevê atender até 600 famílias em situação de vulnerabilidade social com um novo serviço de acompanhamento domiciliar, previsto para começar no primeiro trimestre de 2027. Segundo informações fornecidas com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, serão contempladas gestantes, crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência que necessitem de cuidados ou tenham dificuldade de acesso à rede socioassistencial. A implantação depende da conclusão do chamamento público, e o valor do repasse federal ainda não foi informado.

Em Jundiaí, o “Programa Criança Feliz” já realiza visitas domiciliares para acompanhar gestantes e famílias com crianças pequenas, com orientações sobre cuidados e desenvolvimento infantil. Em 2026, o programa tem 206 beneficiários ativos, segundo o painel municipal. Desse total, 178 têm de 0 a 2 anos, 19 têm de 3 a 5 anos, sete são gestantes e dois estão na faixa de 6 a 9 anos. Os CRAS concentram 184 dos beneficiários.

O novo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos integra permanentemente o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e reorganiza o acompanhamento. A regulamentação federal prevê pelo menos duas visitas domiciliares por mês, com foco no desenvolvimento infantil, no fortalecimento dos vínculos familiares e no acesso aos serviços públicos.

A Prefeitura também informou que a nova oferta atenderá idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Como a regulamentação federal específica tem foco em gestantes e crianças de até 6 anos, ainda é necessário esclarecer como esses outros públicos serão contemplados e como ocorrerá a transição das famílias já acompanhadas pelo Criança Feliz.