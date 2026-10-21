Jundiaí prevê atender até 600 famílias em situação de vulnerabilidade social com um novo serviço de acompanhamento domiciliar, previsto para começar no primeiro trimestre de 2027. Segundo informações fornecidas com exclusividade ao Jornal de Jundiaí, serão contempladas gestantes, crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência que necessitem de cuidados ou tenham dificuldade de acesso à rede socioassistencial. A implantação depende da conclusão do chamamento público, e o valor do repasse federal ainda não foi informado.
A adesão ao cofinanciamento federal foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O edital de chamamento público nº 02/2026 foi publicado em 9 de outubro pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A seleção será feita com apoio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), considerando dados do Cadastro Único, busca ativa e avaliação técnica das necessidades das famílias. A Prefeitura não informou quantas serão incluídas na primeira etapa.
Novo modelo
Em Jundiaí, o “Programa Criança Feliz” já realiza visitas domiciliares para acompanhar gestantes e famílias com crianças pequenas, com orientações sobre cuidados e desenvolvimento infantil. Em 2026, o programa tem 206 beneficiários ativos, segundo o painel municipal. Desse total, 178 têm de 0 a 2 anos, 19 têm de 3 a 5 anos, sete são gestantes e dois estão na faixa de 6 a 9 anos. Os CRAS concentram 184 dos beneficiários.
O novo Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos integra permanentemente o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e reorganiza o acompanhamento. A regulamentação federal prevê pelo menos duas visitas domiciliares por mês, com foco no desenvolvimento infantil, no fortalecimento dos vínculos familiares e no acesso aos serviços públicos.
A Prefeitura também informou que a nova oferta atenderá idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Como a regulamentação federal específica tem foco em gestantes e crianças de até 6 anos, ainda é necessário esclarecer como esses outros públicos serão contemplados e como ocorrerá a transição das famílias já acompanhadas pelo Criança Feliz.
Apoio às famílias
O acompanhamento domiciliar também pode ajudar a identificar necessidades e orientar os responsáveis nos primeiros meses de vida da criança. A fisioterapeuta especialista em amamentação Jessica Pereira destaca a importância do suporte nesse período. “Os primeiros dias após o parto são decisivos para o sucesso da amamentação. Um acompanhamento especializado permite avaliar a mamada, corrigir a pega, orientar posições confortáveis, prevenir dores e identificar precocemente qualquer dificuldade da mãe ou do bebê”, explica.
Segundo ela, o suporte desde o início ajuda a reconhecer problemas e buscar soluções antes que se tornem mais difíceis de resolver. Embora contribua para o cuidado materno-infantil, o novo serviço municipal é de assistência social e não substitui o atendimento de saúde.
Critérios
A norma federal prioriza gestantes e crianças de até 3 anos inscritas no Cadastro Único, crianças de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e famílias em condições específicas de vulnerabilidade. Entre os critérios estão a insegurança alimentar, famílias monoparentais, cuidadores adolescentes ou com baixa escolaridade e crianças de 4 a 6 anos fora da escola. A seleção local será articulada com os CRAS. A Prefeitura ainda não informou a meta de beneficiários pactuada com o governo federal nem a quantidade de profissionais que farão as visitas.