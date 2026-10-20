A OAB Jundiaí receberá, no dia 3 de novembro, às 19h, a conselheira federal da OAB/SP Patricia Vanzolini para o encontro “Justiça em Debate”. O evento terá como temas a reforma no Judiciário e as Diretas Já na OAB Nacional.

A programação colocará em discussão dois assuntos de interesse da advocacia e de toda a população: as propostas de mudanças no Poder Judiciário e o debate sobre a eleição direta para a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

O encontro acontecerá na Casa da Advocacia e da Cidadania de Jundiaí, localizada na Rua Rangel Pestana, 636, no Centro. As inscrições devem ser realizadas pelo formulário https://forms.gle/Zfc8QfiHCd349iM4A.