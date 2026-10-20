Jundiaí terá três caminhadas em alusão ao Outubro Rosa nos próximos dias. As atividades estão programadas para quinta-feira (22), sábado (24) e quarta-feira (28), com propostas de conscientização sobre o câncer de mama, incentivo à prevenção e promoção da saúde. A programação inclui eventos gratuitos organizados pela Prefeitura, pelo movimento Meninas de Peito da Região do Retiro e pela Unimed Jundiaí.
Na quinta-feira (22), a Prefeitura realiza a Caminhada em Alusão ao Outubro Rosa, no Parque da Cidade. A concentração será a partir das 8h30, no palco do Teatro Arena. O evento é gratuito e aberto ao público. A orientação é que os participantes vistam roupas rosas e levem uma garrafa de água.
No sábado (24), será realizada a quinta edição do encontro Outubro Rosa “Meninas de Peito da Região do Retiro”. A concentração começa às 7h30, no Parque dos Ipês, onde haverá alongamento antes da caminhada até o Centro Esportivo Benedito de Lima. As atividades seguem até as 13h e incluem ações de conscientização e promoção da saúde, espaço de beleza e sorteio de brindes. A participação é gratuita, mas a organização solicita inscrição antecipada pela plataforma Sympla.
Já na quarta-feira (28), a Unimed Jundiaí promove a Caminhada Mude1Hábito, às 18h, no Ginásio Bolão, localizado na rua Rodrigo Soares de Oliveira, no Anhangabaú. A atividade é gratuita e aberta aos beneficiários, médicos cooperados, colaboradores e à comunidade. Em alusão ao Outubro Rosa, a organização convida os participantes a usarem uma peça de roupa rosa. As inscrições para a caminhada da Unimed são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pela internet.
Serviço
Caminhada em Alusão ao Outubro Rosa
Data: quinta-feira, 22 de outubro
Horário: a partir das 8h30
Local: palco do Teatro Arena, no Parque da Cidade
Participação: gratuita e aberta ao público
5º Encontro Outubro Rosa – Meninas de Peito da Região do Retiro
Data: sábado, 24 de outubro
Horário: concentração às 7h30
Saída: Parque dos Ipês, com caminhada até o Centro Esportivo Benedito de Lima
Participação: gratuita, com inscrição antecipada pelo Sympla: sympla.com.br/evento/5-encontro-outubro-rosa-meninas-de-peito-da-regiao-do-retiro/3510823
Caminhada Mude1Hábito – Unimed Jundiaí
Data: quarta-feira, 28 de outubro
Horário: às 18h
Local: Ginásio Bolão, no Anhangabaú
Participação: gratuita, com inscrição antecipada pelo site da Unimed Jundiaí — Caminhada Mude1Hábito, 28 de outubro.