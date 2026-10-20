Jundiaí terá três caminhadas em alusão ao Outubro Rosa nos próximos dias. As atividades estão programadas para quinta-feira (22), sábado (24) e quarta-feira (28), com propostas de conscientização sobre o câncer de mama, incentivo à prevenção e promoção da saúde. A programação inclui eventos gratuitos organizados pela Prefeitura, pelo movimento Meninas de Peito da Região do Retiro e pela Unimed Jundiaí.

Na quinta-feira (22), a Prefeitura realiza a Caminhada em Alusão ao Outubro Rosa, no Parque da Cidade. A concentração será a partir das 8h30, no palco do Teatro Arena. O evento é gratuito e aberto ao público. A orientação é que os participantes vistam roupas rosas e levem uma garrafa de água.

No sábado (24), será realizada a quinta edição do encontro Outubro Rosa “Meninas de Peito da Região do Retiro”. A concentração começa às 7h30, no Parque dos Ipês, onde haverá alongamento antes da caminhada até o Centro Esportivo Benedito de Lima. As atividades seguem até as 13h e incluem ações de conscientização e promoção da saúde, espaço de beleza e sorteio de brindes. A participação é gratuita, mas a organização solicita inscrição antecipada pela plataforma Sympla.