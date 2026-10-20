O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Senai, abre inscrições para o curso gratuito de Aperfeiçoamento Profissional de Ferramentas da Qualidade. A formação oferece 22 vagas e tem como objetivo desenvolver competências para a análise e solução de problemas, contribuindo para a melhoria de processos, o aumento da produtividade e a satisfação dos clientes.

Com carga horária de 36 horas, o curso será realizado de 24 de novembro a 10 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h, na sede do Fundo Social (avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n - portão 3 anexo ao Parque da Uva). As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (22), acessando este link.

Para participar, é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter, no mínimo, 16 anos completos.