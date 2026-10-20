Quando uma prefeitura contrata uma empresa para prestar um serviço, fornecer materiais ou executar uma obra, existe uma etapa que faz toda a diferença para a população: verificar se o que foi contratado está sendo cumprido e se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Para fortalecer esse trabalho, mais de 400 servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Jundiaí participaram de uma capacitação voltada à gestão e à fiscalização de contratos administrativos.
A formação aborda a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece regras para licitações e contratos administrativos. O objetivo é preparar os profissionais responsáveis por acompanhar esses contratos para atuar com mais segurança, responsabilidade e eficiência.
Na prática, esse trabalho está presente em diferentes áreas da administração municipal. A fiscalização verifica se os serviços estão sendo prestados conforme o previsto, se os materiais entregues atendem às especificações e se as obrigações assumidas pelas empresas estão sendo cumpridas. Um acompanhamento bem-feito ajuda a identificar falhas, corrigir problemas e garantir que a população receba o que foi contratado.
Para o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Thiago Matiolli Kleinfelder, a qualificação dos profissionais é essencial para assegurar que os contratos atendam às necessidades do município e que os recursos sejam utilizados corretamente. “A capacitação dos servidores não só faz parte das prioridades do governo, como é imprescindível para o cumprimento das funções dos fiscais e gestores, figuras obrigatórias em todos os contratos firmados pelo município”, destaca. Segundo ele, a formação aprimora a análise entre o que foi contratado e o que é efetivamente entregue ou prestado pelos fornecedores, contribuindo para a legalidade dos processos e para a economia aos cofres públicos.
Prevenir problemas também é cuidar dos recursos públicos
Durante a capacitação, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre as atribuições e responsabilidades de gestores e fiscais, a formalização e as alterações contratuais, o recebimento dos objetos contratados e a aplicação de sanções quando necessário. O conteúdo também contempla a segregação de funções, que contribui para uma atuação mais organizada, com responsabilidades bem definidas.
Para Nathalia Liba, diretora do Departamento de Gestão e Finanças, um dos principais aprendizados foi compreender a importância de acompanhar os contratos continuamente, observando prazos, obrigações e o cumprimento do que foi estabelecido. “Esse conhecimento faz diferença no dia a dia porque permite atuar de forma mais preventiva, identificar possíveis problemas com antecedência, evitar falhas e garantir que os contratos sejam executados corretamente, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e responsável”, afirma Nathalia, que é servidora pública há 15 anos.