Quando uma prefeitura contrata uma empresa para prestar um serviço, fornecer materiais ou executar uma obra, existe uma etapa que faz toda a diferença para a população: verificar se o que foi contratado está sendo cumprido e se o dinheiro público está sendo bem aplicado. Para fortalecer esse trabalho, mais de 400 servidores de todas as secretarias da Prefeitura de Jundiaí participaram de uma capacitação voltada à gestão e à fiscalização de contratos administrativos.

A formação aborda a aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece regras para licitações e contratos administrativos. O objetivo é preparar os profissionais responsáveis por acompanhar esses contratos para atuar com mais segurança, responsabilidade e eficiência.

Na prática, esse trabalho está presente em diferentes áreas da administração municipal. A fiscalização verifica se os serviços estão sendo prestados conforme o previsto, se os materiais entregues atendem às especificações e se as obrigações assumidas pelas empresas estão sendo cumpridas. Um acompanhamento bem-feito ajuda a identificar falhas, corrigir problemas e garantir que a população receba o que foi contratado.