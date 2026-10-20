O Governo de São Paulo autorizou a contratação de 466 guarda-vidas temporários para reforçar a proteção aos banhistas durante a temporada de verão 2026/2027. Os profissionais vão atuar no período de maior movimento em praias, represas e outros locais de banho do estado, quando as altas temperaturas e as férias escolares aumentam a presença de visitantes.

A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20) e prevê contratações por até cinco meses, entre novembro de 2026 e março de 2027. A seleção será realizada pela Polícia Militar, por meio de processo seletivo simplificado.

O reforço permitirá ampliar as ações preventivas, a orientação aos banhistas e a capacidade de resposta a emergências aquáticas durante a temporada. A iniciativa integra o planejamento para atender ao aumento da circulação de pessoas nos destinos de lazer do estado.