O Governo de São Paulo autorizou a contratação de 466 guarda-vidas temporários para reforçar a proteção aos banhistas durante a temporada de verão 2026/2027. Os profissionais vão atuar no período de maior movimento em praias, represas e outros locais de banho do estado, quando as altas temperaturas e as férias escolares aumentam a presença de visitantes.
A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20) e prevê contratações por até cinco meses, entre novembro de 2026 e março de 2027. A seleção será realizada pela Polícia Militar, por meio de processo seletivo simplificado.
O reforço permitirá ampliar as ações preventivas, a orientação aos banhistas e a capacidade de resposta a emergências aquáticas durante a temporada. A iniciativa integra o planejamento para atender ao aumento da circulação de pessoas nos destinos de lazer do estado.
De acordo com o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, a ampliação do efetivo é importante para intensificar o trabalho de prevenção no período de maior procura por praias e represas.
“A contratação de guarda-vidas durante o verão é fundamental para reforçar a prevenção de afogamentos. Com o aumento do número de pessoas nas praias, represas e outros locais de banho, precisamos ampliar nossa capacidade de orientação e resposta para que a população aproveite o período com mais segurança”, afirmou o capitão.
Contratação para a temporada
A autorização permite que a Polícia Militar adote as providências necessárias para a seleção dos 466 profissionais, conforme os critérios legais e a disponibilidade orçamentária.
As informações sobre inscrições, requisitos e etapas do processo seletivo serão divulgadas nos canais oficiais da corporação.