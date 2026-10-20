O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), com apoio da Prefeitura de Jundiaí, lança a Cartilha da Pessoa Idosa 2026, material que reúne orientações importantes para quem deseja viver essa fase da vida com mais segurança, saúde e independência. A cartilha está disponível para download no site da prefeitura e diretamente neste link.

O conteúdo leva a pessoas idosas informações sobre o envelhecimento com qualidade de vida, sobre direitos e sobre oportunidades que ajudam a manter a autonomia e a participação na comunidade. A publicação aborda temas que fazem parte da rotina e do bem-estar da população idosa. Entre eles, estão vacinação, alimentação, atividade física, mobilidade, acessibilidade, transporte, cultura e lazer. A cartilha também apresenta informações sobre direitos, participação social, assistência e prevenção à violência contra a pessoa idosa.

O material funciona como um guia de consulta para ajudar a esclarecer dúvidas e mostrar caminhos para buscar orientação e acessar serviços. É um recurso útil, tanto para as pessoas idosas quanto para familiares, cuidadores e todos que desejam contribuir para um envelhecimento mais digno e saudável.

O que há no material?