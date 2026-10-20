O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi), com apoio da Prefeitura de Jundiaí, lança a Cartilha da Pessoa Idosa 2026, material que reúne orientações importantes para quem deseja viver essa fase da vida com mais segurança, saúde e independência. A cartilha está disponível para download no site da prefeitura e diretamente neste link.
O conteúdo leva a pessoas idosas informações sobre o envelhecimento com qualidade de vida, sobre direitos e sobre oportunidades que ajudam a manter a autonomia e a participação na comunidade. A publicação aborda temas que fazem parte da rotina e do bem-estar da população idosa. Entre eles, estão vacinação, alimentação, atividade física, mobilidade, acessibilidade, transporte, cultura e lazer. A cartilha também apresenta informações sobre direitos, participação social, assistência e prevenção à violência contra a pessoa idosa.
O material funciona como um guia de consulta para ajudar a esclarecer dúvidas e mostrar caminhos para buscar orientação e acessar serviços. É um recurso útil, tanto para as pessoas idosas quanto para familiares, cuidadores e todos que desejam contribuir para um envelhecimento mais digno e saudável.
O que há no material?
- Movimento e Energia: para quem deseja praticar natação, ginástica corporal, musculação ou até se arriscar no beach tennis, a cartilha mostra todos os Complexos Esportivos do município que oferecem modalidades gratuitas e orientadas.
- Cultura e Lazer de Qualidade: ingressos gratuitos ou com desconto no Teatro Polytheama, sessões no novo cinema público do Espaço Expressa, oficinas na biblioteca e passeios em parques são opções para fins de semana.
- Aprender Não Tem Idade: pessoas idosas podem explorar recursos educacionais e tecnológicos disponíveis gratuitamente em Jundiaí, como impressoras 3D e o Fab Lab, além de fazer cursos rápidos digitais e gratuitos na TVTEC.
- Praticidade e Segurança no Dia a Dia: há na cartilha informações de como emitir o cartão de transporte sênior, reservar vaga de estacionamento, além de dicas valiosas de segurança e contatos diretos para saúde e garantia de direitos.
“Conhecer os próprios direitos e saber onde procurar ajuda faz diferença em qualquer idade. Para a pessoa idosa, ter acesso a informações claras pode favorecer escolhas mais conscientes, ampliar a participação na sociedade e ajudar na identificação de situações em que é necessário buscar proteção ou atendimento. A cartilha integra esse esforço de valorização da pessoa idosa e de divulgação de informações que podem ser úteis em diferentes momentos da vida”, afirma o assessor de políticas para idosos, Albino Miaso.
Seja para planejar uma nova atividade física, descobrir um local de lazer para o fim de semana com a família ou saber exatamente a quem recorrer na hora de tirar dúvidas do dia a dia, esse material foi pensado para dar autonomia e para facilitar a rotina da pessoa idosa em Jundiaí.
Saiba como baixar
Além da retirada gratuita no Paço Municipal (avenida da Liberdade, s/n - Jardim Botânico), para quem não abre mão de uma edição impressa, a cartilha pode ser baixada no computador ou celular. Basta clicar neste link ou acessar o site oficial da Prefeitura de Jundiaí para fazer o download em PDF, assim, é possível consultar sempre que quiser e compartilhar.