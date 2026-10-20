O ministro da Educação, Leonardo Barchini, estará na tarde de hoje (20) em Jundiaí para a inauguração da ampliação do Campus Jundiaí do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O Ministério da Educação (MEC) participa do evento que apresenta a nova infraestrutura do espaço.

A ampliação contempla a construção de um bloco com biblioteca e salas de aula, restaurante estudantil e quadra poliesportiva. Os novos espaços complementam salas de aula, que compõe o bloco inaugurado em março deste ano, e ampliam a estrutura disponível para as atividades acadêmicas e a convivência da comunidade escolar.

Antiga demanda

Desde a mudança do Campus Jundiaí do IFSP, que funcionava no Centro e migrou para o Residencial Jundiaí II em 2024, há expectativa em relação às melhorias em infraestrutura do novo espaço. Outra expectativa é relacionada à chegada de cursos superiores ao campus, face ao que acontece em outras unidades do IFSP. No entanto, não há anúncios sobre esta ampliação de oferta ainda.