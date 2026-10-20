Jundiaí deve ter mudança nas condições do tempo a partir de amanhã (21), com aumento das possibilidades de chuva e instabilidade ao longo da semana. A previsão meteorológica para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) indica a aproximação de uma frente fria e a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.
Acompanhe a previsão
Hoje (20), a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável em grande parte do estado, com predomínio de sol entre algumas nuvens e elevação das temperaturas. A combinação de calor e baixa umidade pode deixar as tardes mais abafadas.
Mudança no tempo a partir de quarta-feira:
- Na quarta-feira, a aproximação de uma nova frente fria começa a alterar as condições meteorológicas. A previsão indica aumento da instabilidade.
- Na quinta-feira (22), a combinação de sistemas meteorológicos e da circulação de umidade marítima deve favorecer a formação de áreas de instabilidade em boa parte do estado, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. As temperaturas devem continuar elevadas, mantendo a sensação de abafamento.
- Na sexta-feira (23), a instabilidade deve se intensificar. Há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Orientação
A Defesa Civil de Jundiaí orienta que durante períodos de chuva intensa, a população evite atravessar ruas alagadas, não se aproximar de córregos e cursos d’água e nunca tentar passar por áreas inundadas. Em caso de raios e ventos fortes, é importante buscar abrigo seguro, manter distância de árvores e evitar permanecer próximo a postes, estruturas metálicas e placas.