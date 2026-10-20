20 de outubro de 2026
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MUDANÇA DE NOVO

Jundiaí deve ter aumento das chuvas a partir desta quarta

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A previsão meteorológica para a Região Metropolitana de Jundiaí indica a aproximação de uma frente fria e a formação de áreas de instabilidade
A previsão meteorológica para a Região Metropolitana de Jundiaí indica a aproximação de uma frente fria e a formação de áreas de instabilidade

Jundiaí deve ter mudança nas condições do tempo a partir de amanhã (21), com aumento das possibilidades de chuva e instabilidade ao longo da semana. A previsão meteorológica para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) indica a aproximação de uma frente fria e a formação de áreas de instabilidade, que podem provocar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

Acompanhe a previsão

Hoje (20), a atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável em grande parte do estado, com predomínio de sol entre algumas nuvens e elevação das temperaturas. A combinação de calor e baixa umidade pode deixar as tardes mais abafadas.

Mudança no tempo a partir de quarta-feira:

  • Na quarta-feira, a aproximação de uma nova frente fria começa a alterar as condições meteorológicas. A previsão indica aumento da instabilidade.
  • Na quinta-feira (22), a combinação de sistemas meteorológicos e da circulação de umidade marítima deve favorecer a formação de áreas de instabilidade em boa parte do estado, com previsão de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. As temperaturas devem continuar elevadas, mantendo a sensação de abafamento.
  • Na sexta-feira (23), a instabilidade deve se intensificar. Há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Orientação

A Defesa Civil de Jundiaí orienta que durante períodos de chuva intensa, a população evite atravessar ruas alagadas, não se aproximar de córregos e cursos d’água e nunca tentar passar por áreas inundadas. Em caso de raios e ventos fortes, é importante buscar abrigo seguro, manter distância de árvores e evitar permanecer próximo a postes, estruturas metálicas e placas.

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