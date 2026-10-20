A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (20) a 73ª Sessão Ordinária, com uma pauta de nove itens, entre projetos de lei e moções. A quantidade reduzida de matérias pode favorecer uma sessão mais tranquila, em meio ao período entre o primeiro turno das eleições de 2026 e a preparação para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Embora não seja possível afirmar que o cenário eleitoral tenha influenciado diretamente a pauta, a sessão ocorre em uma semana de movimentação política no país, com a disputa presidencial ainda em aberto.

Na ordem do dia, destaque para iniciativas voltadas à população idosa, um segmento que ganha importância diante do aumento da longevidade. Entre os projetos previstos estão duas propostas relacionadas ao envelhecimento: a criação do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Isolamento Social da Pessoa Idosa, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), e a instituição da Campanha de Conscientização sobre a Depressão da Pessoa Idosa, apresentada pela vereadora Carla Basílio (PSD).