A Câmara Municipal de Jundiaí realiza nesta terça-feira (20) a 73ª Sessão Ordinária, com uma pauta de nove itens, entre projetos de lei e moções. A quantidade reduzida de matérias pode favorecer uma sessão mais tranquila, em meio ao período entre o primeiro turno das eleições de 2026 e a preparação para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Embora não seja possível afirmar que o cenário eleitoral tenha influenciado diretamente a pauta, a sessão ocorre em uma semana de movimentação política no país, com a disputa presidencial ainda em aberto.
Na ordem do dia, destaque para iniciativas voltadas à população idosa, um segmento que ganha importância diante do aumento da longevidade. Entre os projetos previstos estão duas propostas relacionadas ao envelhecimento: a criação do Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Isolamento Social da Pessoa Idosa, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), e a instituição da Campanha de Conscientização sobre a Depressão da Pessoa Idosa, apresentada pela vereadora Carla Basílio (PSD).
As duas iniciativas colocam em evidência questões que vão além dos cuidados médicos. O isolamento social e a depressão podem comprometer a qualidade de vida das pessoas mais velhas e reforçam a necessidade de políticas públicas que considerem a convivência, o acolhimento e a saúde emocional.
O tema ganha relevância à medida que a população vive mais. O aumento da expectativa de vida exige atenção não apenas à ampliação dos serviços de saúde, mas também à prevenção de situações que afetam a autonomia, o bem-estar e a participação social dos idosos.
Outra proposta prevista na sessão declara de utilidade pública o Instituto Vida em Movimento, por iniciativa do vereador Faouaz Taha (PSD). A pauta inclui ainda um projeto do vereador Rodrigo Albino (PL) que institui a Campanha Permanente de Conscientização “Solidariedade com Responsabilidade”.
Campanha propõe organizar doações e ampliar atendimento social
A proposta de Albino busca orientar a população a destinar doações de alimentos, roupas, dinheiro e outros auxílios por meio da rede oficial de assistência social do município ou de entidades regularmente cadastradas.
O texto não pretende proibir a solidariedade individual, mas incentivar que as doações sejam feitas de maneira organizada, para que as pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social possam receber atendimento adequado. A justificativa aponta que as equipes de assistência social podem encaminhar essas pessoas para serviços de acolhimento, alimentação, saúde, documentação, qualificação profissional e acesso a benefícios.
Para divulgar a campanha, o projeto prevê a possibilidade de cartazes, painéis eletrônicos, materiais educativos e ações nas redes sociais e nos meios de comunicação oficiais.
A proposta também prevê parcerias voluntárias com empresas, supermercados, associações comerciais, instituições religiosas e organizações da sociedade civil.
Poluição sonora e faltas escolares
A pauta inclui dois projetos de lei mais antigos. Um deles prevê que estabelecimentos de ensino comuniquem aos pais ou responsáveis e ao Conselho Tutelar a ocorrência de faltas injustificadas de alunos, nos casos especificados na proposta. O texto também revoga uma lei municipal de 2012 sobre o tema.
O outro projeto altera a legislação municipal de controle da poluição sonora para impedir a concessão de alvará a casas de diversão noturna que não atendam às exigências legais de tratamento acústico. A sessão também prevê a análise de uma moção de apoio a uma proposta federal para incluir dados sobre animais domésticos nos censos demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Completa a pauta uma moção de apelo à Secretaria de Estado da Saúde para a manutenção e o pleno funcionamento do equipamento de tomografia do Hospital Regional de Jundiaí.