A Prefeitura de Jundiaí iniciou melhorias no sistema de drenagem do Terminal Eloy Chaves para reduzir os alagamentos em dias de chuva. Os serviços incluem a substituição de uma tubulação próxima à cozinha e à sala de descanso dos motoristas, além da instalação de um novo ralo no corredor do terminal.
As intervenções são realizadas pelas secretarias municipais de Mobilidade e Transporte e de Infraestrutura e Serviços Públicos. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva para as galerias pluviais e melhorar as condições de circulação no local.
Motorista do transporte público há dois anos e meio, Josenildo Santana de Andrade relatou que o acúmulo de água dificultava o acesso aos espaços utilizados pelos profissionais durante os intervalos entre as viagens. Segundo ele, as obras devem resolver o problema.
De acordo com o diretor de Transporte Público, Bruno Palhari, as intervenções buscam proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade para passageiros e trabalhadores.
Outros terminais também recebem melhorias
Neste ano, a Prefeitura realizou serviços de manutenção nos terminais Hortolândia e Vila Arens. Neste último, foram reformados os sanitários, com pintura, reparos nos revestimentos, substituição de louças, componentes hidráulicos e divisórias.
A administração municipal também prevê a modernização dos sete terminais urbanos existentes. O Terminal Vila Rami será o primeiro a passar por uma reforma completa. Os demais — Central, Cecap, Colônia, Vila Arens, Hortolândia e Eloy Chaves — também receberão intervenções nas instalações elétricas e hidráulicas, nos telhados, na pintura e nos setores administrativos.
Além das reformas, a cidade terá um novo equipamento de transporte público no Jardim Novo Horizonte, com a proposta de melhorar a mobilidade na região do Vetor Oeste.
Segundo a Prefeitura, a renovação da frota também faz parte das ações de modernização do sistema. Em maio, foram incorporados 70 ônibus zero-quilômetro, e outros 74 veículos estão previstos para dezembro. O sistema municipal atende cerca de 90 mil passageiros por dia.