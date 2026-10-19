A Prefeitura de Jundiaí iniciou melhorias no sistema de drenagem do Terminal Eloy Chaves para reduzir os alagamentos em dias de chuva. Os serviços incluem a substituição de uma tubulação próxima à cozinha e à sala de descanso dos motoristas, além da instalação de um novo ralo no corredor do terminal.

As intervenções são realizadas pelas secretarias municipais de Mobilidade e Transporte e de Infraestrutura e Serviços Públicos. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva para as galerias pluviais e melhorar as condições de circulação no local.

Motorista do transporte público há dois anos e meio, Josenildo Santana de Andrade relatou que o acúmulo de água dificultava o acesso aos espaços utilizados pelos profissionais durante os intervalos entre as viagens. Segundo ele, as obras devem resolver o problema.