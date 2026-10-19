19 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Eloy Chaves recebe melhorias na drenagem para evitar alagamentos

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Jundiaí
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Jundiaí
Os serviços incluem a substituição de uma tubulação próxima à cozinha e à sala de descanso dos motoristas, além da instalação de um novo ralo no corredor do terminal
Os serviços incluem a substituição de uma tubulação próxima à cozinha e à sala de descanso dos motoristas, além da instalação de um novo ralo no corredor do terminal

A Prefeitura de Jundiaí iniciou melhorias no sistema de drenagem do Terminal Eloy Chaves para reduzir os alagamentos em dias de chuva. Os serviços incluem a substituição de uma tubulação próxima à cozinha e à sala de descanso dos motoristas, além da instalação de um novo ralo no corredor do terminal.

As intervenções são realizadas pelas secretarias municipais de Mobilidade e Transporte e de Infraestrutura e Serviços Públicos. O objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva para as galerias pluviais e melhorar as condições de circulação no local.

Motorista do transporte público há dois anos e meio, Josenildo Santana de Andrade relatou que o acúmulo de água dificultava o acesso aos espaços utilizados pelos profissionais durante os intervalos entre as viagens. Segundo ele, as obras devem resolver o problema.

De acordo com o diretor de Transporte Público, Bruno Palhari, as intervenções buscam proporcionar mais conforto, segurança e acessibilidade para passageiros e trabalhadores.

Outros terminais também recebem melhorias

Neste ano, a Prefeitura realizou serviços de manutenção nos terminais Hortolândia e Vila Arens. Neste último, foram reformados os sanitários, com pintura, reparos nos revestimentos, substituição de louças, componentes hidráulicos e divisórias.

A administração municipal também prevê a modernização dos sete terminais urbanos existentes. O Terminal Vila Rami será o primeiro a passar por uma reforma completa. Os demais — Central, Cecap, Colônia, Vila Arens, Hortolândia e Eloy Chaves — também receberão intervenções nas instalações elétricas e hidráulicas, nos telhados, na pintura e nos setores administrativos.

Além das reformas, a cidade terá um novo equipamento de transporte público no Jardim Novo Horizonte, com a proposta de melhorar a mobilidade na região do Vetor Oeste.

Segundo a Prefeitura, a renovação da frota também faz parte das ações de modernização do sistema. Em maio, foram incorporados 70 ônibus zero-quilômetro, e outros 74 veículos estão previstos para dezembro. O sistema municipal atende cerca de 90 mil passageiros por dia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários