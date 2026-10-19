O Grupo de Trabalho (GT) do Centro de Jundiaí se reuniu na última semana para avaliar as ações realizadas em 2026 pelo Programa Centro da Gente e discutir propostas para o planejamento de 2027. O encontro reuniu representantes da Prefeitura, comerciantes e moradores, com foco na valorização dos espaços públicos e no fortalecimento do comércio local.

Durante a reunião, a secretária municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destacou a realização de quase 40 eventos na região central ao longo de mais de seis meses de atividades neste ano.

Entre as iniciativas estão o Sexta no Centro, Sabores da Gente, Cervejão Barão, feiras de artes e artesanato, Jundiaí Feito à Mão, Festival de Inverno e atividades relacionadas à Copa.