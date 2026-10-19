O Grupo de Trabalho (GT) do Centro de Jundiaí se reuniu na última semana para avaliar as ações realizadas em 2026 pelo Programa Centro da Gente e discutir propostas para o planejamento de 2027. O encontro reuniu representantes da Prefeitura, comerciantes e moradores, com foco na valorização dos espaços públicos e no fortalecimento do comércio local.
Durante a reunião, a secretária municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destacou a realização de quase 40 eventos na região central ao longo de mais de seis meses de atividades neste ano.
Entre as iniciativas estão o Sexta no Centro, Sabores da Gente, Cervejão Barão, feiras de artes e artesanato, Jundiaí Feito à Mão, Festival de Inverno e atividades relacionadas à Copa.
Segundo a secretária, a avaliação das ações permite identificar os resultados positivos e os pontos que precisam de melhorias, como a estrutura de tendas, mesas e cadeiras utilizadas nos eventos.
A coordenadora do GT do Centro, Daniela Colagrossi, explicou que as contribuições dos participantes vão auxiliar na elaboração do planejamento para o próximo ano.
Comerciantes e moradores apresentam propostas
O presidente da ACE Jundiaí, Orlando Picchi Fabrício, comerciante há 45 anos no Centro, avaliou positivamente as iniciativas voltadas à circulação de pessoas na região. Segundo ele, a programação cultural e as atividades aos finais de semana contribuem para aproximar a população do espaço urbano e movimentar o comércio.
Representando o grupo Revitaliza Centro, Roseli Akstein apresentou sugestões de moradores e comerciantes para aprimorar a programação. Entre as propostas estão a ampliação da estrutura para o público, mais atrações musicais, atividades gratuitas de recreação infantil, ações de atividade física nas praças e maior participação de artesãos nas feiras.
As sugestões serão consideradas nas discussões para o planejamento das próximas ações do Programa Centro da Gente em 2027.
O encontro contou ainda com representantes das secretarias municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Cultura, Infraestrutura e Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, além da Guarda Municipal, comerciantes, moradores e frequentadores da região central.