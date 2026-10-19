Aproveitar os serviços e as oportunidades oferecidas pela CDL Jundiaí pode render mais do que benefícios para a empresa. Com a campanha Selinhos do Empreendedor, os associados podem acumular Selinhos, conquistar brindes e concorrer a um prêmio de R$ 5.000,00.

A iniciativa foi criada para valorizar a participação dos associados nas ações promovidas pela entidade e incentivar o aproveitamento dos serviços disponíveis.