Aproveitar os serviços e as oportunidades oferecidas pela CDL Jundiaí pode render mais do que benefícios para a empresa. Com a campanha Selinhos do Empreendedor, os associados podem acumular Selinhos, conquistar brindes e concorrer a um prêmio de R$ 5.000,00.
A iniciativa foi criada para valorizar a participação dos associados nas ações promovidas pela entidade e incentivar o aproveitamento dos serviços disponíveis.
Como funciona a campanha?
A dinâmica é simples: o associado realiza as ações participantes e acumula Selinhos na cartela. Entre as atividades estão a emissão de Certificado Digital, a contratação de benefícios em serviços, os anúncios na Revista do Comércio e a participação em palestras, conforme as regras da campanha.
Ao longo do preenchimento da cartela, é possível conquistar brindes exclusivos, como o guarda-chuva, a garrafa personalizada da CDL Jundiaí, ganhar o Certificado Digital, entre outros. Ao completar a cartela, o participante também concorre ao prêmio de R$ 5.000,00, de acordo com o regulamento.
Você já tem sua cartela?
Quem ainda não começou a participar pode entrar em contato com a equipe da CDL Jundiaí para conhecer a campanha, conferir as ações válidas e saber como acumular Selinhos.
Associados que já utilizaram algum dos serviços ou participaram de atividades da entidade também podem buscar informações para entender como participar da iniciativa.
Quer participar? Entre em contato com a equipe da CDL Jundiaí através do telefone (11) 4583-2261 e saiba mais sobre a campanha Selinhos do Empreendedor.