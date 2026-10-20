Em 2025, a rede municipal havia feito 22.477 mamografias. Os números reforçam a importância do acompanhamento regular e do diagnóstico precoce, tema do Outubro Rosa, que também dá visibilidade aos desafios enfrentados após a descoberta da doença. A porta de entrada é sempre a médica especializada.

Com o objetivo de detectar precocemente o câncer de mama por meio da identificação de lesões ou nódulos, a mamografia é, de longe, um dos principais exames a serem realizados pelas mulheres na fase adulta. Só em Jundiaí, segundo dados da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, dos 20 mil exames ofertados em 2026, 15.409, entre janeiro e setembro foram realizados. Mesmo com a diferença de 5.461 entre a oferta e a quantidade realizada, o trabalho de prevenção e chamamento continua.

O câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres brasileiras depois do câncer de pele não melanoma. Para cada ano de 2026 a 2028, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima 78.610 novos casos no país. Em Jundiaí, foram registrados 62 óbitos pela doença em 2024, 56 em 2025 e 43 em 2026. Os dados dos dois últimos anos são preliminares.

Para a terapeuta integrativa Katia Manfio, de 47 anos, descobrir um câncer, mesmo em estágio inicial, foi assustador, mas ante a notícia, o passo foi seguir os protocolos. O tratamento começou com cirurgia para retirada do tumor, seguida de quimioterapia. Na reta final dessa etapa, ela se preparava para iniciar a radioterapia. “Minha reação foi: ainda bem que fiz este exame”, lembra. As sessões provocam náuseas, dores nas articulações, perda do paladar e cansaço intenso. A queda do cabelo também é um dos momentos mais difíceis, especialmente diante de comentários que minimizam a mudança. “Sei que a fala não é por mal, mas, para quem está passando por esse processo, não é uma escolha, é uma consequência.”

O diagnóstico mudou a maneira como Katia encara a vida e a relação consigo mesma. “Hoje eu enxergo a vida com muito mais leveza, menos cobrança comigo mesma. Passar por esse diagnóstico é viver um dia de cada vez. A gente corre para tudo e para todos e, quando nos deparamos com um diagnóstico de câncer, vai ser você por você quem vai sentir na pele o processo. Por isso, se eu puder dar um conselho, façam seus exames anualmente. Se priorize, mulher.”