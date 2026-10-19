Foi durante um autotoque rotineiro que Adriana Cristina Nepomuceno Venciguerra, de 42 anos, notou um nódulo na região da axila. Pouco tempo depois, a notícia que não esperava: era um câncer agressivo de mama. “Fiquei sem chão quando soube. Mas, como enfermeira, sempre incentivei os meus pacientes a não desistirem, e eu não faria isso comigo também”, relata.

Após o primeiro ciclo de quimioterapia e da mastectomia, Adriana iniciou as sessões de radioterapia no acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV). Foram 15 no total. “Eu fui tão bem cuidada e acolhida por toda a equipe do hospital. E este aparelho é simplesmente maravilhoso.”

Em funcionamento desde julho, o acelerador linear do HSV vem fazendo a diferença na jornada de diversos pacientes oncológicos. Considerado uma das tecnologias mais avançadas do país para radioterapia, o equipamento permite tratamentos mais precisos, sessões mais rápidas e maior conforto durante o cuidado.