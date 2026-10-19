Quando o assunto é roubos a farmácias, Jundiaí tem ido na direção contrária de São Paulo. Na comparação entre 2025 e 2026, considerando apenas o período de janeiro a agosto, os registros no estado passaram de 687 para 560, redução de 18,5%. No interior, a queda foi de 27,6%; na Grande São Paulo, de 18%; e, na capital, de 8%.

Por outro lado, em Jundiaí, entre janeiro e agosto do ano passado, foram nove registros de roubos a farmácias. Neste ano, foram 11 registros do tipo na cidade, aumento de 22,2%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), considerando data de registro do boletim de ocorrência, na circunscrição de Jundiaí e com demarcação de local sendo farmácia/drogaria.

Quando analisados os furtos que acontecem em farmácias em Jundiaí, foram 11 registros entre janeiro e agosto de 2025 ante 20 registros no mesmo período deste ano, considerando os mesmos filtros para ocorrências. Alta de 81,8% nos registros de BOs para esses crimes.

Como identificar se o medicamento pode ser de origem ilícita?