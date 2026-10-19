Quando o assunto é roubos a farmácias, Jundiaí tem ido na direção contrária de São Paulo. Na comparação entre 2025 e 2026, considerando apenas o período de janeiro a agosto, os registros no estado passaram de 687 para 560, redução de 18,5%. No interior, a queda foi de 27,6%; na Grande São Paulo, de 18%; e, na capital, de 8%.
Por outro lado, em Jundiaí, entre janeiro e agosto do ano passado, foram nove registros de roubos a farmácias. Neste ano, foram 11 registros do tipo na cidade, aumento de 22,2%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), considerando data de registro do boletim de ocorrência, na circunscrição de Jundiaí e com demarcação de local sendo farmácia/drogaria.
Quando analisados os furtos que acontecem em farmácias em Jundiaí, foram 11 registros entre janeiro e agosto de 2025 ante 20 registros no mesmo período deste ano, considerando os mesmos filtros para ocorrências. Alta de 81,8% nos registros de BOs para esses crimes.
Como identificar se o medicamento pode ser de origem ilícita?
Preço muito abaixo do praticado no mercado é um dos primeiros sinais de alerta. Segundo a Polícia Civil, o consumidor também deve desconfiar de produtos vendidos fora de estabelecimentos regulares, especialmente em plataformas e redes sociais, onde pode ser difícil verificar a origem da mercadoria.
A recomendação é comprar medicamentos apenas de vendedores autorizados e exigir nota fiscal e informações que comprovem a procedência. No caso das canetas emagrecedoras, o cuidado deve ser ainda maior: os produtos precisam ser armazenados em condições específicas e, quando mantidos de forma inadequada, podem perder a eficácia.
Além de alimentar a cadeia de receptação, a compra de medicamentos de origem desconhecida pode representar riscos ao consumidor.