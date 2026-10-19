Estão abertas as inscrições para a turma de 2027 do Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens Brasil. Os interessados têm até 26 de outubro para se candidatar às 85 vagas disponíveis em São Paulo, Jundiaí e Curitiba. Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.
Metade das vagas priorizam profissionais de engenharia e tecnologia, com ênfase em habilidades como Inteligência Artificial, Data Analytics, Data Engineering, Desenvolvimento de Software, Low Code, Cibersecurity, IoT, Transformação Digital, Power BI, Digitalização Industrial, Instrumentação de Processos, P&D, Desenvolvimento de Produtos, Sistemas e Proteção de Controle, Energia, Eletrificação e Automação Industrial. Outras áreas com oportunidades abertas são Logística, Finanças, Recursos Humanos, Marketing, Vendas, Customer Services, Legal & Compliance.
A admissão dos selecionados acontece em fevereiro de 2027, a duração do programa varia entre 12 e 24 meses e os benefícios oferecidos são bolsa auxílio de R$2.241,42, vale refeição, assistência médica e odontológica, gympass/wellhub, seguro de vida e auxílio farmácia. Com o compromisso junto à inclusão e à diversidade, essa iniciativa garante que 50% das vagas de estágio sejam para mulheres, 30% para pessoas pretas e pardas e 5% para pessoas com deficiência.
O Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens Brasil contabiliza uma média de efetivação de quase 50% e uma relação de 82 candidatos por vaga. No processo seletivo, a Siemens busca não apenas as habilidades técnicas, mas também prioriza soft skills que demonstrem forte conexão com a forma de atuação e planos de negócios.
A novidade desta edição fica por conta da participação dos selecionados em um Hackathon ao final do programa. O desempenho na maratona colaborativa de inovação ou programação para criar soluções, protótipos ou projetos em um curto período de duração pode ser a última oportunidade de chamar a atenção das áreas e garantir a efetivação na empresa.
“Para nós, o processo vai muito além de selecionar os melhores talentos. Nosso compromisso é desenvolver e integrar cada talento à cultura e ao modelo de negócios da Siemens. Acreditamos que o verdadeiro sucesso consiste na combinação do aprimoramento técnico com habilidades para inovar, resolver desafios com agilidade e atuar de forma colaborativa, sempre com foco em construir um futuro impactante”, enfatiza Adriana Lima, Head de Talent Acquisition da Siemens
Os interessados podem se inscrever no link abaixo:
Programa de Desenvolvimento de Talentos Siemens 2027