Estão abertas as inscrições para a turma de 2027 do Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens Brasil. Os interessados têm até 26 de outubro para se candidatar às 85 vagas disponíveis em São Paulo, Jundiaí e Curitiba. Para participar, é necessário ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

Metade das vagas priorizam profissionais de engenharia e tecnologia, com ênfase em habilidades como Inteligência Artificial, Data Analytics, Data Engineering, Desenvolvimento de Software, Low Code, Cibersecurity, IoT, Transformação Digital, Power BI, Digitalização Industrial, Instrumentação de Processos, P&D, Desenvolvimento de Produtos, Sistemas e Proteção de Controle, Energia, Eletrificação e Automação Industrial. Outras áreas com oportunidades abertas são Logística, Finanças, Recursos Humanos, Marketing, Vendas, Customer Services, Legal & Compliance.

A admissão dos selecionados acontece em fevereiro de 2027, a duração do programa varia entre 12 e 24 meses e os benefícios oferecidos são bolsa auxílio de R$2.241,42, vale refeição, assistência médica e odontológica, gympass/wellhub, seguro de vida e auxílio farmácia. Com o compromisso junto à inclusão e à diversidade, essa iniciativa garante que 50% das vagas de estágio sejam para mulheres, 30% para pessoas pretas e pardas e 5% para pessoas com deficiência.