A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC) promoverá, ao longo da segunda metade de outubro, uma série de atividades para apresentar serviços e orientar a população sobre o acesso à Justiça. A programação inclui encontros com estudantes, participação em uma feira de profissões e palestras para grupos atendidos pela rede municipal de saúde de Jundiaí.

Na Escola Técnica Estadual (Etec) Vasco Antônio Venchiarutti, o Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, apresentará o programa aos alunos nos dias 21 e 28 de outubro, das 10h às 20h, com plantão de atendimentos e orientações sobre os serviços disponíveis. A unidade também participará do Circuito das Profissões, no dia 24 de outubro, das 9h às 15h, evento voltado a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, familiares e demais interessados em conhecer os cursos técnicos e as possibilidades de atuação profissional.

A agenda inclui ainda duas palestras na UBS Morada das Vinhas, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí. No dia 20 de outubro, às 7h30, a apresentação será direcionada ao grupo de Liang Gong e meditação. Já no dia 23, às 14h, a atividade será realizada com os grupos de artesanato. Os encontros abordarão o funcionamento do CIC, os serviços da SJC e as coordenadorias disponíveis para atendimento à população.

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