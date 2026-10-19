A Fundação Serra do Japi, em parceria com a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí, promove, no dia 23 de outubro, às 15h, o 5º Colóquio Científico com o tema “Mapeamento participativo e extensão universitária na Serra do Japi (SP)”. O encontro será realizado no Plenário da Câmara Municipal, com entrada gratuita.

O evento contará com a participação do professor Salvador Carpi Junior, geógrafo e pesquisador de apoio à pesquisa, ensino e extensão no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e de Paulo Roberto da Silva Rufino, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma universidade, na área de Análise Ambiental e Dinâmica Territorial.

O tema do colóquio está relacionado a estudos de cartografia social e mapeamento ambiental participativo desenvolvidos na Serra do Japi, que buscam reunir conhecimentos da comunidade para identificar riscos ambientais e reconhecer aspectos naturais e culturais importantes para a preservação do território.