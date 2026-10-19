A Fundação Serra do Japi, em parceria com a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Jundiaí, promove, no dia 23 de outubro, às 15h, o 5º Colóquio Científico com o tema “Mapeamento participativo e extensão universitária na Serra do Japi (SP)”. O encontro será realizado no Plenário da Câmara Municipal, com entrada gratuita.
O evento contará com a participação do professor Salvador Carpi Junior, geógrafo e pesquisador de apoio à pesquisa, ensino e extensão no Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e de Paulo Roberto da Silva Rufino, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma universidade, na área de Análise Ambiental e Dinâmica Territorial.
O tema do colóquio está relacionado a estudos de cartografia social e mapeamento ambiental participativo desenvolvidos na Serra do Japi, que buscam reunir conhecimentos da comunidade para identificar riscos ambientais e reconhecer aspectos naturais e culturais importantes para a preservação do território.
Uma das iniciativas envolveu uma oficina realizada em maio de 2023, na sede da Fundação Serra do Japi, com a participação de cerca de 20 pessoas, entre moradores, servidores públicos, guias de turismo, professores, estudantes e pesquisadores. A atividade resultou na elaboração de mapas e no levantamento de informações sobre a região, fortalecendo a integração entre comunidade, universidade e poder público.
Entre as questões identificadas estão a redução de nascentes e da disponibilidade de água, o descarte irregular de resíduos, os incêndios, os impactos das atividades de lazer e o avanço de loteamentos e edificações no entorno da Reserva Biológica. O levantamento também destacou a importância da biodiversidade e dos recursos hídricos da Serra do Japi para Jundiaí e municípios vizinhos. As informações podem contribuir para o planejamento de ações de prevenção de riscos e conservação ambiental.
Serviço
5º Colóquio Científico – Mapeamento participativo e extensão universitária na Serra do Japi (SP)
Data: 23 de outubro, sexta-feira
Horário: 15h
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jundiaí
Endereço: rua Barão de Jundiaí, nº 128
Entrada gratuita