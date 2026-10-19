A Prefeitura de Jundiaí avança na retomada do projeto do Parque Mirante São Camilo, que faz parte de um pacote de projetos e intervenções na região, denominado 'Transforma, São Camilo', nome que reforça a proposta de requalificação urbana e transformação dos espaços públicos do bairro. Com a abertura de uma nova licitação para a execução das obras, a intervenção, projetada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), busca ampliar a segurança, melhorar a mobilidade entre os bairros São Camilo e a Vila Aparecida, reduzir áreas de risco e oferecer novos espaços de esporte, lazer, natureza e convivência para a comunidade.
Entre os principais benefícios previstos está a melhoria da mobilidade dos moradores. Com a implantação de escadarias, travessias seguras e estruturas de circulação, o projeto prevê reduzir em mais de 70% o tempo de deslocamento entre os dois bairros, facilitando especialmente os trajetos de idosos, mulheres e crianças. A nova ligação também deverá oferecer uma alternativa mais segura para os deslocamentos a pé, reduzindo a necessidade de percursos mais longos.
A segurança também é um dos eixos centrais da intervenção. O projeto prevê rotas de fuga e melhores condições de acesso para equipes de emergência, contribuindo para reduzir o tempo de resposta em situações críticas. As obras incluem ainda contenção de encostas, muros de arrimo, escadarias e sistemas de drenagem convencional, aliados à drenagem sustentável por meio de jardins de chuva e canteiros drenantes. As medidas contribuem para reduzir riscos relacionados a deslizamentos e enchentes em uma área de grande declividade.
Outro ganho importante será a ampliação dos espaços públicos destinados ao lazer e à prática esportiva. O projeto prevê praças, áreas de brincar, quadra poliesportiva recreativa, pista de skate, arquibancadas, jardins, churrasqueiras, bancos, bebedouros e mesas, todos integrados por um sistema de escadarias que também incorpora soluções de drenagem e estabilização das encostas. Atualmente, o Bairro São Camilo possui apenas 0,68 m² de área livre de lazer por habitante, o menor índice do município, e a implantação do projeto ampliará significativamente essa oferta.
O projeto também incorpora soluções ambientais, como jardins de chuva e ampliação da arborização, com o plantio de mais de 100 árvores nativas da flora brasileira. As medidas contribuem para a drenagem das águas pluviais, o conforto térmico e a redução dos efeitos das ilhas de calor. A melhoria da estrutura e da ambiência dos percursos poderá ainda estimular deslocamentos a pé, reduzindo a dependência de carros e motos em trajetos dentro do próprio bairro.
O projeto, desenvolvido com participação da comunidade, avançou para uma nova etapa após a conclusão do processo licitatório. Com a contratação da empresa responsável, a prefeitura dará continuidade às intervenções previstas, com prioridade para a implantação das escadarias e dos dispositivos de contenção, segurança e iluminação necessários para a futura liberação do percurso entre os bairros.