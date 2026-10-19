A Prefeitura de Jundiaí avança na retomada do projeto do Parque Mirante São Camilo, que faz parte de um pacote de projetos e intervenções na região, denominado 'Transforma, São Camilo', nome que reforça a proposta de requalificação urbana e transformação dos espaços públicos do bairro. Com a abertura de uma nova licitação para a execução das obras, a intervenção, projetada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), busca ampliar a segurança, melhorar a mobilidade entre os bairros São Camilo e a Vila Aparecida, reduzir áreas de risco e oferecer novos espaços de esporte, lazer, natureza e convivência para a comunidade.

Entre os principais benefícios previstos está a melhoria da mobilidade dos moradores. Com a implantação de escadarias, travessias seguras e estruturas de circulação, o projeto prevê reduzir em mais de 70% o tempo de deslocamento entre os dois bairros, facilitando especialmente os trajetos de idosos, mulheres e crianças. A nova ligação também deverá oferecer uma alternativa mais segura para os deslocamentos a pé, reduzindo a necessidade de percursos mais longos.

A segurança também é um dos eixos centrais da intervenção. O projeto prevê rotas de fuga e melhores condições de acesso para equipes de emergência, contribuindo para reduzir o tempo de resposta em situações críticas. As obras incluem ainda contenção de encostas, muros de arrimo, escadarias e sistemas de drenagem convencional, aliados à drenagem sustentável por meio de jardins de chuva e canteiros drenantes. As medidas contribuem para reduzir riscos relacionados a deslizamentos e enchentes em uma área de grande declividade.