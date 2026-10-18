Um guia digital gratuito com orientações práticas sobre o uso de telas nos seis primeiros anos de vida foi lançado, em setembro, por pesquisadores da USP vinculados ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE). O livro "Crescendo em um mundo digital: Um guia para o uso saudável de telas por crianças pré-escolares" tem 32 páginas, linguagem acessível e design de fácil leitura.

O objetivo é apoiar famílias que têm dificuldade em estabelecer limites e monitorar o uso de telas, especialmente em dispositivos móveis. O material está disponível no Portal de Livros Abertos da USP e teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O guia foi desenvolvido por Andréia Schmidt, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP) de Ribeirão Preto da USP, junto à sua equipe do Laboratório de Estudos Básicos e Aplicados em Análise do Comportamento (Lebac). Apoiado em estudos conduzidos em diferentes países, inclusive pelo Lebac, e em diretrizes de organizações de saúde e pediatria de todo o mundo, o material recomenda estratégias práticas para evitar o excesso de telas.