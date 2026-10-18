A maternidade está movimentada no Centro de Conservação de Fauna Silvestre (Cecfau), unidade da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), em Araçoiaba da Serra, região de Sorocaba. Depois do nascimento de quatro micos-leões-pretos em setembro, foi a vez de dois saguis-da-serra-escuros chegarem ao mundo neste mês, durante o feriado prolongado. Com os novos gêmeos, o centro soma seis nascimentos de primatas em menos de 20 dias, todos de espécies que enfrentam risco de extinção.

Os recém-nascidos são filhos de Bia, de 8 anos, e Xereta, de 13 anos, um casal experiente que agora soma 12 descendentes. Bia nasceu no Zoológico de Guarulhos, enquanto Xereta tem uma história diferente: foi abandonado pelos pais ainda filhote na natureza e encaminhado ao Zoológico de Alfenas, em Minas Gerais. Os dois chegaram ao Cecfau em 2021 e, desde então, contribuem para a conservação da espécie.

E nessa família, cuidar dos bebês não é tarefa só da mãe. Entre os saguis-da-serra-escuros, o pai e os irmãos mais velhos também participam da criação, principalmente ao carregar os pequenos nas costas. Essa divisão de responsabilidades ajuda no desenvolvimento dos filhotes e permite que os irmãos aprendam, desde cedo, como cuidar de uma nova geração.