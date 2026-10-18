O Departamento de Agronegócio de Jundiaí lançou um site para concentrar informações sobre serviços, programas, editais e eventos voltados ao setor rural. A plataforma está disponível em agronegocio.jundiai.sp.gov.br e permite consultar orientações sobre iniciativas municipais e acompanhar oportunidades para produtores e empreendedores.
A página reúne conteúdos sobre o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), a Patrulha Agrícola Mecanizada e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), além de informações sobre a Casa da Agricultura. Também há áreas específicas para editais, eventos e missões técnicas promovidas pelo Departamento de Agronegócio, vinculado à Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo.
“A criação do site acompanha o crescimento das ações do Departamento e a ampliação dos serviços voltados ao setor rural. Com mais programas e iniciativas, surgiu a necessidade de reunir os conteúdos em um espaço próprio, com informações organizadas e atualização mais ágil pela equipe responsável,” destaca o diretor de Agronegócio, Sérgio Pompermaier.
Em 2026, o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais atendeu 161 produtores rurais. No mesmo período, a Patrulha Agrícola Mecanizada realizou 200 atendimentos a 45 produtores. Já o Serviço de Inspeção Municipal conta com 13 empresas cadastradas e recebe consultas de empreendedores de Jundiaí e de outras cidades interessados em obter informações sobre o serviço.
O novo portal também deverá divulgar orientações sobre processos seletivos e editais, incluindo informações sobre o próximo edital do PSA. Nos casos em que houver inscrições pela internet, a plataforma reunirá instruções para os interessados. O conteúdo será atualizado conforme novos serviços, ações e oportunidades forem disponibilizados.