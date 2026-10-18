A Prefeitura de Jundiaí realiza o reparo de aproximadamente 100 buracos por dia por meio da Operação Tapa-Buracos. O serviço mobiliza três caminhões e utiliza cerca de 30 toneladas de massa asfáltica diariamente para recuperar ruas e avenidas em diferentes regiões do município. Nesta semana, entre as vias atendidas estão as ruas Campos Sales, Marechal Deodoro da Fonseca e São Bento.

Os trabalhos são realizados tanto em avenidas com grande circulação de veículos quanto em ruas residenciais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), o período chuvoso exige atenção redobrada, já que a umidade enfraquece o pavimento e favorece o surgimento de novos buracos.

“Nesta época do ano, o volume frequente de chuvas deixa o solo mais úmido e enfraquece o pavimento, o que aumenta consideravelmente a probabilidade do surgimento de buracos nas vias. Por isso, organizamos nossas equipes atuando de forma estratégica em todas as regiões, agilizando os reparos assim que o tempo permite para garantir a segurança dos motoristas e pedestres”, afirma o secretário da pasta, Jefferson Coimbra.