A Prefeitura de Jundiaí realiza o reparo de aproximadamente 100 buracos por dia por meio da Operação Tapa-Buracos. O serviço mobiliza três caminhões e utiliza cerca de 30 toneladas de massa asfáltica diariamente para recuperar ruas e avenidas em diferentes regiões do município. Nesta semana, entre as vias atendidas estão as ruas Campos Sales, Marechal Deodoro da Fonseca e São Bento.
Os trabalhos são realizados tanto em avenidas com grande circulação de veículos quanto em ruas residenciais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), o período chuvoso exige atenção redobrada, já que a umidade enfraquece o pavimento e favorece o surgimento de novos buracos.
“Nesta época do ano, o volume frequente de chuvas deixa o solo mais úmido e enfraquece o pavimento, o que aumenta consideravelmente a probabilidade do surgimento de buracos nas vias. Por isso, organizamos nossas equipes atuando de forma estratégica em todas as regiões, agilizando os reparos assim que o tempo permite para garantir a segurança dos motoristas e pedestres”, afirma o secretário da pasta, Jefferson Coimbra.
O cronograma depende das condições do tempo. Quando chove, os serviços precisam ser interrompidos, pois a presença de água compromete a aderência e a compactação da massa asfáltica, impedindo a execução adequada dos reparos.
A operação integra o programa municipal de zeladoria Quem Ama, Cuida, que reúne ações de conservação dos espaços públicos. Além da recuperação do pavimento, a iniciativa inclui limpeza urbana, roçagem de áreas verdes e praças, desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, desassoreamento de rios e córregos e manutenção da iluminação pública.