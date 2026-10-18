18 de outubro de 2026
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Jundiaí recupera cerca de 100 buracos por dia nas ruas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotógrafos PJM
Os trabalhos são realizados tanto em avenidas com grande circulação de veículos quanto em ruas residenciais
Os trabalhos são realizados tanto em avenidas com grande circulação de veículos quanto em ruas residenciais

A Prefeitura de Jundiaí realiza o reparo de aproximadamente 100 buracos por dia por meio da Operação Tapa-Buracos. O serviço mobiliza três caminhões e utiliza cerca de 30 toneladas de massa asfáltica diariamente para recuperar ruas e avenidas em diferentes regiões do município. Nesta semana, entre as vias atendidas estão as ruas Campos Sales, Marechal Deodoro da Fonseca e São Bento.

Os trabalhos são realizados tanto em avenidas com grande circulação de veículos quanto em ruas residenciais. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), o período chuvoso exige atenção redobrada, já que a umidade enfraquece o pavimento e favorece o surgimento de novos buracos.

“Nesta época do ano, o volume frequente de chuvas deixa o solo mais úmido e enfraquece o pavimento, o que aumenta consideravelmente a probabilidade do surgimento de buracos nas vias. Por isso, organizamos nossas equipes atuando de forma estratégica em todas as regiões, agilizando os reparos assim que o tempo permite para garantir a segurança dos motoristas e pedestres”, afirma o secretário da pasta, Jefferson Coimbra.

O cronograma depende das condições do tempo. Quando chove, os serviços precisam ser interrompidos, pois a presença de água compromete a aderência e a compactação da massa asfáltica, impedindo a execução adequada dos reparos.

A operação integra o programa municipal de zeladoria Quem Ama, Cuida, que reúne ações de conservação dos espaços públicos. Além da recuperação do pavimento, a iniciativa inclui limpeza urbana, roçagem de áreas verdes e praças, desobstrução de bocas de lobo e galerias pluviais, desassoreamento de rios e córregos e manutenção da iluminação pública.

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