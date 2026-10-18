A eleição de novos deputados estaduais e federais da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) abre uma nova etapa de articulação política para as prefeituras. Com representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a Câmara dos Deputados, os municípios buscam fortalecer o diálogo para ampliar investimentos, garantir recursos e tirar projetos do papel. O Jornal de Jundiaí procurou os sete prefeitos da região para abordar o cenário político após as eleições, mas apenas os chefes do Executivo de Jundiaí e Várzea Paulista responderam até o fechamento desta edição. Ao mesmo tempo, a disputa presidencial no segundo turno também movimenta o cenário regional. Os dois prefeitos declararam apoio a Flávio Bolsonaro, mas afirmam que pretendem manter relações institucionais com os governos, independentemente do resultado das urnas.
As respostas dos dois prefeitos mostram que a eleição de representantes ligados à região é vista como uma oportunidade de aproximação com o Legislativo. Saúde, mobilidade urbana, educação e infraestrutura estão entre as áreas apontadas como prioritárias. Em Várzea Paulista, Rodolfo Braga também confirmou que já iniciou conversas com parlamentares para buscar emendas.
DIÁLOGO ACIMA DAS DIFERENÇAS
Gustavo Martinelli afirma que sua principal bandeira é Jundiaí e que, como prefeito, tem a responsabilidade de dialogar com todas as esferas de governo. Sobre o segundo turno presidencial, declarou apoio a Flávio Bolsonaro, justificando a decisão pela identificação com os princípios e valores que defende.
O prefeito diz que a relação institucional será mantida mesmo que o candidato apoiado não vença. “As eleições passam, mas as necessidades da população permanecem”, afirmou. Segundo ele, o compromisso da administração é trabalhar com qualquer governo eleito para ampliar os serviços públicos, encontrar soluções e garantir novos investimentos.
Em Várzea Paulista, Rodolfo Braga (PSD) também declarou apoio a Flávio Bolsonaro. O prefeito relacionou a decisão ao resultado do primeiro turno e à eleição de representantes regionais ligados ao Partido Liberal (PL). Para ele, o alinhamento político pode favorecer a governabilidade e a articulação entre as esferas de governo.
Rodolfo, no entanto, ressaltou que a Prefeitura não pretende restringir o diálogo por diferenças partidárias. “Não fecho as portas para nenhum deputado, governador ou presidente que queira contribuir com o desenvolvimento de Várzea Paulista”, afirmou. Ele citou os investimentos recebidos dos governos federal e estadual nos últimos quatro anos e agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, pelo apoio relacionado aos equipamentos e ao custeio do Novo Hospital e Maternidade.
OBRAS E RECURSOS
Em Jundiaí, Martinelli destaca projetos habitacionais e de mobilidade entre as demandas que exigem articulação com o governo paulista. Entre as iniciativas citadas estão o programa Viver Melhor, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), que prevê a reforma e revitalização de 255 moradias no Jardim São Camilo, e a continuidade dos trabalhos para concluir 400 reformas no Novo Horizonte. Há ainda projetos habitacionais em estudos avançados para regiões como Jardim Sorocabana, Campinho do São Camilo, Poste e Traviú.
Na área de mobilidade, o prefeito aponta a implantação de uma terceira faixa nas rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Anhanguera, além de transposições da Anhanguera nos quilômetros 54, 58, 61, 62 e 64. A duplicação da Avenida Tancredo Neves e o Trem Intercidades também estão entre as demandas acompanhadas pela administração.
Na saúde, Martinelli cita recursos federais destinados à implantação de novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o novo acelerador linear do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo e a importância da Tabela SUS Paulista para o atendimento hospitalar, incluindo o Hospital Universitário (HU). O prefeito também defende investimentos para ampliar a oferta de leitos e melhorar a estrutura das escolas estaduais.
Já Rodolfo Braga afirma que a articulação com os governos estadual e federal é importante para viabilizar obras e acelerar projetos, mas ressalta que a administração municipal também precisa fazer sua parte. Como exemplo, cita o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, com 7,5 mil metros quadrados e 114 leitos, construído, segundo ele, com recursos integralmente municipais.
DEPUTADOS NA ARTICULAÇÃO REGIONAL
Para Martinelli, a eleição de representantes da região cria uma oportunidade de fortalecer a interlocução com os parlamentares. Ele afirma que as emendas serão bem-vindas para atender às demandas da população, mas não apontou nomes específicos de deputados que serão os principais interlocutores de Jundiaí.
Rodolfo Braga foi mais direto ao citar João Paulo e Leandro Basson, eleitos para a Alesp, e Luiz Fernando Machado, eleito para a Câmara dos Deputados. Segundo o prefeito, ter representantes que conhecem a realidade dos municípios pode aproximar as demandas locais do Legislativo e ampliar as possibilidades de investimentos.
O chefe do Executivo de Várzea Paulista confirmou que as conversas com parlamentares para destinação de emendas já começaram. Saúde, educação, mobilidade urbana, transporte público e infraestrutura estão entre as prioridades. A administração pretende transformar as articulações em recursos para projetos e serviços municipais.
Em Jundiaí, as prioridades também incluem saúde, educação, infraestrutura e mobilidade. A efetivação das propostas, porém, dependerá da articulação entre as prefeituras, os parlamentares e os governos estadual e federal, além da disponibilidade de recursos.