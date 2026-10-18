A eleição de novos deputados estaduais e federais da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) abre uma nova etapa de articulação política para as prefeituras. Com representantes eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e a Câmara dos Deputados, os municípios buscam fortalecer o diálogo para ampliar investimentos, garantir recursos e tirar projetos do papel. O Jornal de Jundiaí procurou os sete prefeitos da região para abordar o cenário político após as eleições, mas apenas os chefes do Executivo de Jundiaí e Várzea Paulista responderam até o fechamento desta edição. Ao mesmo tempo, a disputa presidencial no segundo turno também movimenta o cenário regional. Os dois prefeitos declararam apoio a Flávio Bolsonaro, mas afirmam que pretendem manter relações institucionais com os governos, independentemente do resultado das urnas.

As respostas dos dois prefeitos mostram que a eleição de representantes ligados à região é vista como uma oportunidade de aproximação com o Legislativo. Saúde, mobilidade urbana, educação e infraestrutura estão entre as áreas apontadas como prioritárias. Em Várzea Paulista, Rodolfo Braga também confirmou que já iniciou conversas com parlamentares para buscar emendas.

DIÁLOGO ACIMA DAS DIFERENÇAS