Usar o próprio corpo como instrumento de treinamento é a base da calistenia, modalidade que combina força, resistência muscular, equilíbrio, mobilidade e coordenação motora. A prática pode ser realizada em academias, parques, praças ou em casa, com pouco ou nenhum equipamento, e permite uma evolução gradual, dos exercícios básicos às habilidades mais complexas.

Segundo Caio Silva, de 33 anos, instrutor de calistenia, uma das principais diferenças em relação à musculação tradicional está na maneira de aplicar resistência. Enquanto a musculação costuma utilizar máquinas e pesos externos, a calistenia exige que o praticante controle o corpo em diferentes posições e movimentos, trabalhando também a estabilidade e a consciência corporal.

Entre os exercícios mais comuns estão flexões de braço, barras fixas, agachamentos e movimentos nas paralelas. Cada um exige diferentes grupos musculares, mas todos utilizam o peso corporal como resistência contra a gravidade. A dificuldade pode ser ajustada conforme a posição do corpo, a amplitude do movimento e o uso de apoios ou assistência.