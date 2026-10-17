Durante períodos de chuvas intensas, a DAE Jundiaí alerta para uma situação que pode comprometer o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, ou seja, às ligações irregulares de calhas, ralos externos e tubulações que recebem água da chuva à rede de esgoto. Essas estruturas devem direcionar a água para o sistema de drenagem pluvial, mas, quando conectadas à rede coletora de esgoto, aumentam o volume nas tubulações, que não são dimensionadas para receber essa vazão adicional.

Embora ambas façam parte da infraestrutura urbana de saneamento, as redes de esgoto e de águas pluviais têm funções distintas. A primeira recebe os efluentes gerados nas atividades domésticas e industriais, provenientes de pias, máquinas de lavar, chuveiros e sanitários, conduzindo-os até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Já a segunda é destinada ao escoamento da água da chuva, que é direcionada para galerias, rios e córregos. Quando há ligações irregulares entre os dois sistemas, o volume excedente pode sobrecarregar a rede de esgoto, provocando rompimentos, extravasamentos em poços de visita e até o retorno de esgoto para dentro dos imóveis.



“As chuvas intensas exigem atenção redobrada às instalações dos imóveis. As ligações irregulares de águas pluviais aumentam o volume que chega à rede de esgoto e podem comprometer seu funcionamento. Manter as redes separadas é uma medida importante para evitar esse tipo de ocorrência e contribuir para a eficiência do sistema”, orienta o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão.

Cuidados com a rede

Além das ligações irregulares de águas pluviais, o descarte inadequado de resíduos nas instalações sanitárias também pode provocar entupimentos e comprometer o fluxo do esgoto pelas tubulações. Óleo de cozinha, restos de alimentos, pó de café, lenços umedecidos, fraldas e absorventes, por exemplo, não devem ser descartados em pias, ralos ou vasos sanitários, pois podem causar obstruções e prejudicar o funcionamento da rede.



A conservação do sistema de saneamento exige a atuação conjunta da DAE e da população. Enquanto a empresa realiza continuamente ações de prevenção e manutenção das redes coletoras, os cuidados adotados pelos moradores no dia a dia são fundamentais para evitar ocorrências, especialmente durante episódios de chuvas intensas.