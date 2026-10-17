A Prefeitura de Jundiaí realizará neste sábado (17), Dia Nacional da Vacinação, uma ação especial de imunização em duas unidades de saúde do município. A Clínica da Família Hortolândia funcionará excepcionalmente das 7h às 13h, enquanto a Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio Acima oferecerá vacinação, avaliação odontológica e outros atendimentos preventivos das 8h às 11h. A iniciativa busca ampliar o acesso às vacinas e incentivar a atualização das cadernetas de vacinação.

Estarão disponíveis os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as recomendações para cada faixa etária. Entre eles estão as vacinas contra sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, hepatite B, tétano, febre amarela e HPV. Para receber as doses, é necessário apresentar documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, preferencialmente, a caderneta de vacinação.

Dados do Ministério da Saúde, atualizados até 22 de setembro de 2026, mostram que Jundiaí apresenta coberturas superiores à média nacional em alguns imunizantes. A BCG, aplicada para prevenir formas graves de tuberculose, alcançou 100,13% no município, ante 93,91% no Brasil. A vacinação contra hepatite B ao nascimento também registrou cobertura acima de 100%, índice que pode ocorrer devido à metodologia de cálculo e às estimativas populacionais utilizadas.