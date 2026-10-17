O vereador Juninho Adilson (União) tem apoiado ações do Outubro Rosa realizadas por Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros esportivos da região sul de Jundiaí. A iniciativa do gabinete busca ampliar os recursos destinados às atividades de prevenção e promoção da saúde. Nesta semana, foram feitas parcerias com a UBS Maringá, o Centro Esportivo Siqueira Neto e a UBS Santa Gertrudes. As unidades e os centros já promovem atividades anuais relacionadas à campanha, e o apoio do vereador busca contribuir para melhorar a estrutura dos eventos e ampliar o atendimento à comunidade.
Caminhada pelos direitos da criança OAB
A OAB Jundiaí realiza no sábado (31), às 9h, a caminhada “Cada Passo Protege”, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. A concentração será no Jardim Japonês, no Parque da Cidade, localizado na rodovia João Cereser, km 66. A iniciativa é organizada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Advocacia de Família e Sucessões, Cultural e de Ação Social e Cidadania da subseção. A ação conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí, do Parque da Cidade, do DAE e do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). A participação é aberta à população.
Deputado na Alesp
O deputado estadual eleito Danilo Joan (PP) participou, nesta quinta-feira (15), de um encontro na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) com outros parlamentares eleitos para a legislatura que começa em 2027. Ex-prefeito de Cajamar, ele obteve 182.839 votos e afirma que pretende priorizar o fortalecimento da região. Segundo a assessoria do deputado, “Danilo chega à Alesp com muita humildade, mas com um projeto muito claro da necessidade de fortalecer a nossa região”, destaca a mensagem divulgada sobre o eleito, que também ressalta a responsabilidade de representar os eleitores.
Jarinu na London Residence Week
A prefeita de Jarinu, Débora Prado, participa da London Residence Week, na Inglaterra, programação da Urban95 Academy realizada na London School of Economics and Political Science (LSE). O encontro reúne gestores públicos para compartilhar experiências e desenvolver soluções voltadas à primeira infância, com foco em planejamento urbano, educação, mobilidade e espaços públicos. Integrante da Rede Urban95 desde 2024, Jarinu busca ampliar as políticas para crianças de 0 a 6 anos. A agenda internacional permite conhecer iniciativas de outras cidades e buscar referências para novos projetos no município, além de ampliar a participação da cidade no debate sobre políticas públicas para a infância.
TSE debate WhatsApp eleitoral
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) discute critérios para identificar quando canais de WhatsApp administrados por apoiadores passam a ser vinculados oficialmente a campanhas eleitorais. A medida busca definir responsabilidades de candidatos e partidos sobre conteúdos divulgados nessas plataformas. O debate envolve as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), no segundo turno. Em reunião com a Meta, empresa responsável pelo aplicativo, o TSE também tratou da preservação de dados e do uso de inteligência artificial.