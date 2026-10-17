O vereador Juninho Adilson (União) tem apoiado ações do Outubro Rosa realizadas por Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e centros esportivos da região sul de Jundiaí. A iniciativa do gabinete busca ampliar os recursos destinados às atividades de prevenção e promoção da saúde. Nesta semana, foram feitas parcerias com a UBS Maringá, o Centro Esportivo Siqueira Neto e a UBS Santa Gertrudes. As unidades e os centros já promovem atividades anuais relacionadas à campanha, e o apoio do vereador busca contribuir para melhorar a estrutura dos eventos e ampliar o atendimento à comunidade.

Caminhada pelos direitos da criança OAB



A OAB Jundiaí realiza no sábado (31), às 9h, a caminhada “Cada Passo Protege”, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. A concentração será no Jardim Japonês, no Parque da Cidade, localizado na rodovia João Cereser, km 66. A iniciativa é organizada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Advocacia de Família e Sucessões, Cultural e de Ação Social e Cidadania da subseção. A ação conta com apoio da Prefeitura de Jundiaí, do Parque da Cidade, do DAE e do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). A participação é aberta à população.

