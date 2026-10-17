A reurbanização do Jardim São Camilo, em Jundiaí, reúne cerca de R$ 66 milhões em recursos estaduais e federais para a construção de 200 moradias, reforma de 255 casas, contenção de encostas, regularização fundiária e melhorias na infraestrutura do bairro. Os investimentos, porém, estão distribuídos entre diferentes programas e convênios e dependem de etapas administrativas para sair do papel. Os detalhes foram apresentados pela secretária municipal de Habitação Social, Kelly Galbieri, durante entrevista ao Podcast JJ, conduzida pela editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini.

Segundo a secretária, os R$ 66 milhões não estão integralmente disponíveis no caixa da Prefeitura, já que parte dos recursos é administrada diretamente por órgãos estaduais e federais. “Quando a gente fala do valor de 66 milhões, são todos os valores que já estão fixados, porque são programas, convênios que a gente fez adesão”, explicou. Cada investimento tem destinação específica e algumas intervenções ainda precisam cumprir procedimentos administrativos antes de avançar.

Para integrar as diferentes frentes de trabalho, foi criado o Grupo de Trabalho GT São Camilo, que reúne secretarias municipais, DAE, CPFL e representantes de órgãos estaduais e federais. A proposta é coordenar ações de habitação, saneamento, energia, infraestrutura e assistência social, considerando as demandas de quem vive no bairro. Kelly destacou que as prioridades não podem ser definidas apenas pelo poder público, já que as necessidades dos moradores nem sempre coincidem com as soluções inicialmente planejadas. “Mas, principalmente, ouvindo a população”, ressaltou.