A reurbanização do Jardim São Camilo, em Jundiaí, reúne cerca de R$ 66 milhões em recursos estaduais e federais para a construção de 200 moradias, reforma de 255 casas, contenção de encostas, regularização fundiária e melhorias na infraestrutura do bairro. Os investimentos, porém, estão distribuídos entre diferentes programas e convênios e dependem de etapas administrativas para sair do papel. Os detalhes foram apresentados pela secretária municipal de Habitação Social, Kelly Galbieri, durante entrevista ao Podcast JJ, conduzida pela editora-chefe do Jornal de Jundiaí, Ariadne Gattolini.
Segundo a secretária, os R$ 66 milhões não estão integralmente disponíveis no caixa da Prefeitura, já que parte dos recursos é administrada diretamente por órgãos estaduais e federais. “Quando a gente fala do valor de 66 milhões, são todos os valores que já estão fixados, porque são programas, convênios que a gente fez adesão”, explicou. Cada investimento tem destinação específica e algumas intervenções ainda precisam cumprir procedimentos administrativos antes de avançar.
Para integrar as diferentes frentes de trabalho, foi criado o Grupo de Trabalho GT São Camilo, que reúne secretarias municipais, DAE, CPFL e representantes de órgãos estaduais e federais. A proposta é coordenar ações de habitação, saneamento, energia, infraestrutura e assistência social, considerando as demandas de quem vive no bairro. Kelly destacou que as prioridades não podem ser definidas apenas pelo poder público, já que as necessidades dos moradores nem sempre coincidem com as soluções inicialmente planejadas. “Mas, principalmente, ouvindo a população”, ressaltou.
Moradias e contenção
Do total informado, R$ 16 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, estão destinados a três muros de contenção em áreas de encosta. A execução ficará a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que conduz os procedimentos para contratar a empresa responsável. As intervenções buscam reduzir riscos em locais com moradias próximas às encostas.
Outro projeto, de R$ 33,6 milhões vinculados à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), prevê a construção de 200 unidades habitacionais na área do antigo campinho de futebol. As moradias ainda não foram construídas e os beneficiários não foram definidos.
A Secretaria também acompanha tratativas para viabilizar outras 400 unidades no Jardim Sorocabana. Segundo Kelly, o número de famílias na área passou de aproximadamente 400 para 600, em uma região que enfrenta alagamentos recorrentes.
Já o programa estadual Viver Melhor prevê mais de R$ 10 milhões para reformar 255 casas no São Camilo. A CDHU seleciona os imóveis com possibilidade de regularização fundiária e contrata a empresa executora. O limite é de R$ 40 mil por residência, para serviços como reparos em telhados e instalações elétricas e hidráulicas. De acordo com a secretária, a licitação foi concluída e o início das obras está previsto para novembro.
Praça e reformas
O programa Bairro Paulista prevê investimento estimado em R$ 700 mil para construir uma praça com espaços de lazer e atividades esportivas. A proposta inicial era implantar um parque, mas o projeto precisou ser alterado porque o terreno escolhido não tinha acesso adequado.
Outra iniciativa federal, o Periferia Viva, prevê reformas em 140 banheiros no São Camilo, por meio da organização da sociedade civil Promoradia. O repasse pode chegar a R$ 30 mil por imóvel, totalizando até R$ 4,2 milhões. A entidade ainda apresentava documentos à Caixa Econômica Federal para receber os recursos.
Regularização fundiária
No Jd. Novo Horizonte, o PAC prevê R$ 1,7 milhão para contratar uma empresa especializada na regularização fundiária. O bairro foi dividido em nove fases, três já concluídas. A meta é avançar nas demais etapas para que os moradores obtenham a documentação dos imóveis. A organização Araken Martinho também foi aprovada para atuar na região.
Kelly afirmou que algumas áreas do São Camilo não poderão ser regularizadas devido às condições das moradias e à configuração das vielas. Nesses casos, a remoção para outra residência poderá ser considerada, após avaliações técnicas e diálogo com as famílias.
A Secretaria também fiscaliza novos loteamentos irregulares, especialmente nas regiões do Caxambu e da Roseira. A orientação é verificar a documentação antes de comprar terrenos, pois contratos particulares não garantem a regularidade do imóvel.
O avanço das intervenções dependerá da conclusão das etapas administrativas e da coordenação entre os órgãos envolvidos. A execução dos projetos será determinante para que os investimentos previstos se traduzam em moradias mais seguras e melhorias concretas para a população.