A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo provoca instabilidade no tempo nesta sexta-feira (16/10), com previsão de chuvas, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, que podem se estender pelo final de semana. Diante das mudanças climáticas e da ocorrência de temporais, a Defesa Civil de Itatiba reforça as orientações de segurança para a população, especialmente durante episódios de chuva intensa.
De acordo com o boletim do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Região Metropolitana de Campinas, que inclui Itatiba, permanece sujeita a instabilidades ao longo desta sexta-feira (16/10), com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e ocorrência de temporais de alto impacto.
Para o sábado (17/10), a previsão indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas durante a madrugada e à tarde. Embora não haja indicativos de acumulados elevados de chuva, podem ocorrer trovoadas e raios. Já no domingo (18/10), a tendência é de tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas mais amenas. A previsão regional aponta mínima em torno de 14°C e máxima de 24°C.
Mesmo com a melhora esperada para o domingo, a Defesa Civil de Itatiba recomenda atenção às condições do tempo e aos alertas recebidos no celular. Tempestades podem se desenvolver rapidamente, inclusive de forma isolada. O som de trovoadas deve ser considerado um sinal de alerta para buscar abrigo e evitar a exposição a raios, ventos fortes e chuva intensa.
Cuidados durante tempestades
A principal recomendação da Defesa Civil é evitar deslocamentos desnecessários durante temporais. Nunca atravesse ruas alagadas, pontes submersas ou enxurradas, seja a pé ou de carro.
Mesmo quando a água parece rasa, a correnteza pode ser perigosa, e a água pode esconder buracos, bueiros abertos e outros obstáculos.
Quem estiver ao ar livre quando começarem as rajadas de vento deve procurar abrigo em uma edificação segura. É importante não permanecer debaixo de árvores, próximo a postes de iluminação ou sob coberturas frágeis e estruturas que possam ceder com a força do vento.
Ao receber alertas meteorológicos no celular, a população deve redobrar a atenção e evitar locais sujeitos a alagamentos, enxurradas ou deslizamentos.
Em caso de chuva de granizo, a orientação é permanecer em local coberto e proteger a cabeça caso seja necessário se deslocar.
Moradores de áreas de encosta também devem observar possíveis sinais de movimentação do terreno, como rachaduras no solo ou nas paredes, estalos na vegetação, inclinação de postes e muros e água muito barrenta escorrendo pelo terreno. Ao identificar esses indícios, é necessário sair do imóvel e procurar um local seguro.
Atenção também depois da chuva
Os cuidados devem continuar mesmo após o fim do temporal. A população deve evitar o contato com a água acumulada em pontos de alagamento, que pode estar contaminada e transmitir doenças, como a leptospirose.
Se a limpeza de uma área atingida for necessária, devem ser utilizadas luvas e botas impermeáveis para reduzir o contato com a água e a lama. Também é importante não tocar em fios elétricos caídos e manter distância de locais onde haja risco de desabamento ou queda de estruturas.
Saiba quem acionar em caso de emergência
Em situações de risco imediato à vida, como pessoas sendo levadas pela correnteza ou presas em áreas alagadas, além de quedas de árvores, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Se houver feridos ou necessidade de atendimento médico urgente, ligue para o Resgate Municipal pelo 192.
Para situações de risco relacionadas ao terreno, imóveis ou possibilidade de desastres, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199.
Confira os telefones e as situações em que cada serviço deve ser acionado em casos de ocorrências com temporais:
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Defesa Civil – 199: Atende ocorrências relacionadas a riscos de desastres, como ameaça de alagamentos, deslizamentos, rachaduras no solo ou em imóveis e outros sinais de risco estrutural ou ambiental. Também atua na prevenção e no monitoramento de áreas vulneráveis e dá apoio a outros serviços de emergência.
Corpo de Bombeiros – 193: Atende ocorrências de queda de árvores e que exigem resgate ou salvamento, como pessoas presas em áreas alagadas, vítimas de enxurradas, desabamentos e outras situações que envolvam perigo imediato.
Guarda Municipal de Itatiba – 153: Pode ser acionada para situações que exijam proteção à segurança pública, orientação no trânsito ou isolamento de áreas de risco, conforme a ocorrência.
Polícia Militar – 190: Deve ser chamada em emergências como ameaças à segurança.
Resgate Municipal de Itatiba (ambulância) – 192: Deve ser acionado quando houver emergências médicas com pessoas feridas, passando mal ou que precisem de atendimento pré-hospitalar e transporte por ambulância.