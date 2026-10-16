A passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo provoca instabilidade no tempo nesta sexta-feira (16/10), com previsão de chuvas, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo, que podem se estender pelo final de semana. Diante das mudanças climáticas e da ocorrência de temporais, a Defesa Civil de Itatiba reforça as orientações de segurança para a população, especialmente durante episódios de chuva intensa.

De acordo com o boletim do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Região Metropolitana de Campinas, que inclui Itatiba, permanece sujeita a instabilidades ao longo desta sexta-feira (16/10), com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia e ocorrência de temporais de alto impacto.

Para o sábado (17/10), a previsão indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas isoladas durante a madrugada e à tarde. Embora não haja indicativos de acumulados elevados de chuva, podem ocorrer trovoadas e raios. Já no domingo (18/10), a tendência é de tempo firme, com predomínio de sol e temperaturas mais amenas. A previsão regional aponta mínima em torno de 14°C e máxima de 24°C.