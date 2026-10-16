16 de outubro de 2026
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FIM DE SEMANA

Previsão indica melhora gradual do tempo em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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A previsão para este sábado (17) ainda indica pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a manhã
A previsão para este sábado (17) ainda indica pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a manhã

Jundiaí e região devem registrar melhora gradual nas condições do tempo ao longo do fim de semana, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. A previsão para este sábado (17) ainda indica pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a manhã.

Ao longo da tarde de sábado, a tendência é de diminuição das instabilidades, com possibilidade de aberturas de sol.

No domingo (18), o sol deve aparecer entre nuvens, embora ainda possa chover de forma isolada, especialmente entre a madrugada e a manhã. Durante a tarde, a expectativa é de tempo mais firme na região.

Para segunda-feira (19), a previsão aponta predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira pela manhã. À tarde, as condições devem continuar mais estáveis.

A Defesa Civil de Jundiaí orienta a população a acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas oficiais. Em caso de chuva forte, a recomendação é evitar áreas alagadas, não atravessar ruas inundadas e não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades com raios.

Em caso de emergência, confira os telefones:

Defesa Civil: 199

  • Corpo de Bombeiros: 193

  • Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060, também pelo aplicativo 153 Jundiaí

  • Polícia Militar: 190

  • SAMU: 192

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