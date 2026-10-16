Jundiaí e região devem registrar melhora gradual nas condições do tempo ao longo do fim de semana, com períodos de sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada. A previsão para este sábado (17) ainda indica pancadas de chuva e trovoadas, principalmente durante a manhã.

Ao longo da tarde de sábado, a tendência é de diminuição das instabilidades, com possibilidade de aberturas de sol.

No domingo (18), o sol deve aparecer entre nuvens, embora ainda possa chover de forma isolada, especialmente entre a madrugada e a manhã. Durante a tarde, a expectativa é de tempo mais firme na região.