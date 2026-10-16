16 de outubro de 2026
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VULNERABILIDADE

Oktober Polo Jundiaí terá arrecadação de alimentos

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Jundiaí
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iniciativa será realizada neste sábado (17) e domingo (18), no Espaço Expressa, e convida o público a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível dentro do prazo de validade
iniciativa será realizada neste sábado (17) e domingo (18), no Espaço Expressa, e convida o público a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível dentro do prazo de validade

O último fim de semana da Oktober Polo Jundiaí contará com uma campanha de arrecadação de alimentos promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. A iniciativa será realizada neste sábado (17) e domingo (18), no Espaço Expressa, e convida o público a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível dentro do prazo de validade.

Os alimentos arrecadados serão utilizados na montagem de cestas básicas destinadas a mais de 100 entidades cadastradas no município, que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha busca ampliar a arrecadação e fortalecer a rede de solidariedade da cidade. Segundo a proposta, as doações ajudam a garantir o atendimento às instituições que prestam assistência a quem enfrenta dificuldades para colocar comida na mesa.

Para participar, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ao evento. A programação acontece no sábado (17), das 11h às 22h, e no domingo (18), das 11h às 21h, no Espaço Expressa, em Jundiaí.

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