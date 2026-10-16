O último fim de semana da Oktober Polo Jundiaí contará com uma campanha de arrecadação de alimentos promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí. A iniciativa será realizada neste sábado (17) e domingo (18), no Espaço Expressa, e convida o público a contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível dentro do prazo de validade.

Os alimentos arrecadados serão utilizados na montagem de cestas básicas destinadas a mais de 100 entidades cadastradas no município, que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A campanha busca ampliar a arrecadação e fortalecer a rede de solidariedade da cidade. Segundo a proposta, as doações ajudam a garantir o atendimento às instituições que prestam assistência a quem enfrenta dificuldades para colocar comida na mesa.