As chuvas que atingiram Jundiaí na noite de quinta-feira (15) provocaram quedas de muros e árvores, deslizamento de terra e acúmulo de lama em diferentes pontos do município. O volume acumulado chegou a 48 milímetros, com maiores índices nas regiões da Roseira e Fazenda Grande. Em Várzea Paulista, foram registrados 50 milímetros de chuva e a queda de um muro de divisa, que resultou na interdição parcial de um imóvel. Não houve feridos.
Em Jundiaí, segundo a Defesa Civil, houve quedas de muros na rua São Lázaro e na avenida André Costa. Árvores caíram no bairro Torres de São Carlos, na Vila Galvão e na Vila Palma. Também foi registrado um deslizamento de terra na Rodovia Vereador Geraldo Dias e acúmulo de lama na avenida Antônio Pincinato.
Apesar das ocorrências, os rios e córregos do município permaneciam dentro das cotas, sem registro de extravasamentos, conforme o balanço divulgado pela Prefeitura. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) também não havia identificado famílias desalojadas ou desabrigadas.
Em Várzea Paulista, a chuva acumulada na noite de quinta-feira chegou a 50 milímetros, segundo a Prefeitura. A queda de um muro de divisa levou à interdição parcial de um imóvel. Não houve feridos. De acordo com a administração municipal, essa foi a única ocorrência relacionada às chuvas registrada no período. A Defesa Civil orientou os moradores a permanecerem atentos aos alertas e às recomendações dos órgãos oficiais.
Os demais municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) foram procurados pela reportagem para informar possíveis ocorrências relacionadas às chuvas, mas não responderam até o fechamento desta edição.
Em caso de emergência, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, a Defesa Civil pelo 199 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.