As chuvas que atingiram Jundiaí na noite de quinta-feira (15) provocaram quedas de muros e árvores, deslizamento de terra e acúmulo de lama em diferentes pontos do município. O volume acumulado chegou a 48 milímetros, com maiores índices nas regiões da Roseira e Fazenda Grande. Em Várzea Paulista, foram registrados 50 milímetros de chuva e a queda de um muro de divisa, que resultou na interdição parcial de um imóvel. Não houve feridos.

Em Jundiaí, segundo a Defesa Civil, houve quedas de muros na rua São Lázaro e na avenida André Costa. Árvores caíram no bairro Torres de São Carlos, na Vila Galvão e na Vila Palma. Também foi registrado um deslizamento de terra na Rodovia Vereador Geraldo Dias e acúmulo de lama na avenida Antônio Pincinato.

Apesar das ocorrências, os rios e córregos do município permaneciam dentro das cotas, sem registro de extravasamentos, conforme o balanço divulgado pela Prefeitura. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) também não havia identificado famílias desalojadas ou desabrigadas.