A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo participará da Feira do Empreendedor 2026, que será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. Durante os quatro dias, das 10h às 20h, a pasta apresentará programas e serviços voltados ao empreendedorismo, à qualificação profissional e à geração de emprego e renda.
O Banco do Povo Paulista (BPP) será uma das iniciativas presentes no evento, com duas mesas de atendimento na Arena de Serviços Financeiros. O programa oferece linhas de microcrédito de R$ 200 a R$ 21 mil para empreendedores formais e informais, com taxas de juros reduzidas e condições de pagamento voltadas aos pequenos negócios.
Durante a feira, a equipe do BPP oferecerá orientações gratuitas sobre as modalidades de financiamento, os requisitos e documentos necessários, a capacitação obrigatória e as etapas para solicitar o crédito.
O atendimento será realizado de forma contínua, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. A equipe auxiliará os interessados a identificar a linha de crédito adequada ao seu negócio, reunir a documentação exigida e iniciar a solicitação. A programação contará ainda com a palestra “Microcrédito que Impulsiona – Banco do Povo Paulista”, ministrada pelo diretor de Políticas de Fomento da SDE, Marcos Wolff, na Arena de Serviços Financeiros, na segunda-feira (19), às 13h30; na terça (20), às 12h; e na quinta (22), às 14h30.
O Empreendedor Artesão também estará presente, com serviços voltados à formalização e à qualificação dos profissionais do artesanato paulista. O programa oferece emissão da Carteira do Artesão, capacitações em gestão e apoio à comercialização de produtos em feiras e eventos. Desde seu lançamento, a iniciativa já contribuiu para a formalização de mais de 2,8 mil artesãos no estado.
Outra iniciativa presente será o Qualifica SP, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional e empreendedorismo para jovens, trabalhadores em busca de recolocação e pessoas interessadas em desenvolver seus negócios. As formações são realizadas nas modalidades presencial e online, com certificação emitida pelas instituições parceiras da SDE.
O estande contará ainda com a plataforma digital gratuita Trampolim, que reúne vagas de emprego, cursos de capacitação e serviços para empresas, como divulgação de oportunidades e solicitação de formações conforme as demandas de contratação.
Sobre a SDE
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), pasta do Governo do Estado de São Paulo, exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos com foco na geração de emprego, renda e desenvolvimento regional. Além disso, conta com programas de capacitação profissional, ações de fomento ao empreendedorismo, que incluem linhas de microcrédito do Banco do Povo. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp).