A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo participará da Feira do Empreendedor 2026, que será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista. Durante os quatro dias, das 10h às 20h, a pasta apresentará programas e serviços voltados ao empreendedorismo, à qualificação profissional e à geração de emprego e renda.

O Banco do Povo Paulista (BPP) será uma das iniciativas presentes no evento, com duas mesas de atendimento na Arena de Serviços Financeiros. O programa oferece linhas de microcrédito de R$ 200 a R$ 21 mil para empreendedores formais e informais, com taxas de juros reduzidas e condições de pagamento voltadas aos pequenos negócios.

Durante a feira, a equipe do BPP oferecerá orientações gratuitas sobre as modalidades de financiamento, os requisitos e documentos necessários, a capacitação obrigatória e as etapas para solicitar o crédito.