Pela campanha Outubro Rosa, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) promove uma ação solidária de doação de cabelos para a confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer. Para participar, os fios devem ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento.
As pessoas interessadas em doar cabelo podem agendar o corte gratuito pelo sistema de reservas da FMJ. O acesso à plataforma deve ser feito exclusivamente por dispositivos móveis, por meio do link: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwTHzsc7ZeAAHj6AVvQ2rR3Zi7qbE98codJ8Dn1WYYIA9ri_1jJjyEPdAo-Hs1N2fqm/exec ou na biografia do perfil @medicinajundiai.
Os cortes são gratuitos e realizados com o apoio da cabeleireira voluntária Mara Pinheiro, que destaca a importância da iniciativa para a autoestima das pacientes oncológicas.
“Doar cabelo é muito mais do que cortar alguns centímetros dos fios. É um gesto de amor que pode ajudar a resgatar a autoestima e levar carinho e esperança a mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer. Cada doação faz a diferença!”, afirma Mara.
Quem já cortou o cabelo também pode contribuir. As mechas já cortadas poderão ser entregues no dia 21 de outubro, das 10h às 16h, na Unidade 1 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, localizada na rua Francisco Telles, 250, Vila Arens.
A iniciativa busca mobilizar a comunidade em torno de um gesto de solidariedade que pode contribuir para a autoestima e o bem-estar de mulheres que enfrentam o tratamento oncológico.