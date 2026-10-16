Pela campanha Outubro Rosa, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) promove uma ação solidária de doação de cabelos para a confecção de perucas destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer. Para participar, os fios devem ter, no mínimo, 15 centímetros de comprimento.

As pessoas interessadas em doar cabelo podem agendar o corte gratuito pelo sistema de reservas da FMJ. O acesso à plataforma deve ser feito exclusivamente por dispositivos móveis, por meio do link: https://script.google.com/macros/s/AKfycbwTHzsc7ZeAAHj6AVvQ2rR3Zi7qbE98codJ8Dn1WYYIA9ri_1jJjyEPdAo-Hs1N2fqm/exec ou na biografia do perfil @medicinajundiai.

Os cortes são gratuitos e realizados com o apoio da cabeleireira voluntária Mara Pinheiro, que destaca a importância da iniciativa para a autoestima das pacientes oncológicas.