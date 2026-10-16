A Prefeitura de Jundiaí busca alcançar mais confecções interessadas em participar do novo modelo de fornecimento de uniformes escolares para 2027. Até o momento, 28 empresas de confecção de uniformes estão inscritas no processo, e o objetivo é ampliar o conhecimento do setor sobre o programa e suas oportunidades.

Para apresentar mais informações e orientar os empreendedores, a prefeitura realizará uma nova reunião com representantes das confecções na quinta-feira (22), das 18h às 19h, no auditório do Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/n.

O Programa Auxílio Uniforme prevê a concessão de crédito eletrônico às famílias dos estudantes da rede municipal, permitindo a compra dos uniformes diretamente nos estabelecimentos credenciados. A proposta busca facilitar o acesso das famílias às peças e movimentar a economia local, criando oportunidades para o comércio e as confecções do município.