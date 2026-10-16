A Prefeitura de Jundiaí busca alcançar mais confecções interessadas em participar do novo modelo de fornecimento de uniformes escolares para 2027. Até o momento, 28 empresas de confecção de uniformes estão inscritas no processo, e o objetivo é ampliar o conhecimento do setor sobre o programa e suas oportunidades.
Para apresentar mais informações e orientar os empreendedores, a prefeitura realizará uma nova reunião com representantes das confecções na quinta-feira (22), das 18h às 19h, no auditório do Paço Municipal, localizado na avenida da Liberdade, s/n.
O Programa Auxílio Uniforme prevê a concessão de crédito eletrônico às famílias dos estudantes da rede municipal, permitindo a compra dos uniformes diretamente nos estabelecimentos credenciados. A proposta busca facilitar o acesso das famílias às peças e movimentar a economia local, criando oportunidades para o comércio e as confecções do município.
O novo formato foi apresentado aos representantes do setor em reuniões anteriores, nas quais foram esclarecidas dúvidas sobre o funcionamento do benefício e a participação dos estabelecimentos comerciais.
Orientação e apoio às confecções
No encontro, também serão abordadas possibilidades de acesso a linhas de crédito do Banco do Povo, voltadas a pequenos investimentos que possam contribuir para a preparação dos empreendedores interessados em atender a demanda. Outro ponto previsto é a apresentação de um levantamento com a localização das escolas municipais e a quantidade de alunos atendidos. A iniciativa permitirá que as confecções conheçam melhor a distribuição da demanda pelos bairros e tenham mais informações para planejar a produção e a atuação comercial.
Como funciona o voucher
O programa prevê que os responsáveis pelos estudantes utilizem um crédito eletrônico para adquirir os uniformes nos estabelecimentos participantes, conforme as regras e especificações estabelecidas pela prefeitura. A participação das confecções é importante para a implantação do novo modelo. A Prefeitura segue orientando os empreendedores sobre as etapas do programa e incentivando a participação dos estabelecimentos locais.