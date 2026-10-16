Neste sexta-feira (16) é celebrado o Dia Mundial do Pão, alimento que, há milênios, acompanha a rotina de seres humanos. Seja o pãozinho francês do café da manhã, o pão italiano com sopa, o pão brioche e o ciabatta em lanches e sanduíches, o pão de forma na correria, pão integral, sem glúten, caseiro, são diversas opções para amantes. Em Jundiaí e no Brasil, o protagonista de hoje também é motor econômico. Na cidade, a maioria dos pães nasce nos pequenos negócios, as padarias de bairro.
Segundo o Mapa de Empresas do Governo Federal, Jundiaí tem 955 empresas do ramo de panificação, padaria e confeitaria. Deste total, 905 são microempresas, o que representa 94,7%. Há também 44 empresas de pequeno porte. No total, são consideradas as atividades econômicas de Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda (192 negócios), Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria (682 negócios) e Fabricação de Produtos de Panificação Industrial (81 negócios).
Pão de cada dia
No Brasil, a história do pão está ligada à chegada dos portugueses. Segundo o historiador Augusto Almeida, em entrevista à Agência Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha registra o contato dos povos indígenas com o pão levado pelos europeus. Posteriormente, o cultivo do trigo ganhou espaço no território, com sementes atribuídas a Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente. Séculos depois, o pão continua presente na rotina brasileira, mas ganhou novas versões, sabores e formas de consumo.
O Dia Mundial do Pão foi criado pela União Internacional de Padeiros e Confeiteiros (UIBC) e coincide com o Dia Mundial da Alimentação. No Estado de São Paulo, os números dão uma dimensão para essa comemoração. São mais de 17 mil padarias no território paulista. Na Capital, há desde estabelecimentos que atravessam gerações até casas especializadas em fermentação natural, além de endereços que funcionam dia e noite. A variedade ajuda a explicar por que as “padocas” ocupam um lugar tão particular na vida paulistana.
O Sampapão, que reúne o Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo (Sindipan) e a Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria (Aipan), representa cerca de 6 mil indústrias de panificação e 12 mil empresários em 31 municípios paulistas. Levantamentos divulgados em 2026 indicam que a capital consumiu cerca de 20 milhões de pães franceses por dia em 2025.
O setor registra 2,4 bilhões de compras por ano e cada brasileiro adulto vai à padaria, em média, 14 vezes ao ano. O mercado de panificação movimenta R$ 178,1 bilhões, o equivalente a 1,5% do PIB. A região Sudeste concentra 46% das padarias brasileiras.