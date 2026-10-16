Neste sexta-feira (16) é celebrado o Dia Mundial do Pão, alimento que, há milênios, acompanha a rotina de seres humanos. Seja o pãozinho francês do café da manhã, o pão italiano com sopa, o pão brioche e o ciabatta em lanches e sanduíches, o pão de forma na correria, pão integral, sem glúten, caseiro, são diversas opções para amantes. Em Jundiaí e no Brasil, o protagonista de hoje também é motor econômico. Na cidade, a maioria dos pães nasce nos pequenos negócios, as padarias de bairro.

Segundo o Mapa de Empresas do Governo Federal, Jundiaí tem 955 empresas do ramo de panificação, padaria e confeitaria. Deste total, 905 são microempresas, o que representa 94,7%. Há também 44 empresas de pequeno porte. No total, são consideradas as atividades econômicas de Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda (192 negócios), Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria com Predominância de Produção Própria (682 negócios) e Fabricação de Produtos de Panificação Industrial (81 negócios).

Pão de cada dia

No Brasil, a história do pão está ligada à chegada dos portugueses. Segundo o historiador Augusto Almeida, em entrevista à Agência Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha registra o contato dos povos indígenas com o pão levado pelos europeus. Posteriormente, o cultivo do trigo ganhou espaço no território, com sementes atribuídas a Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente. Séculos depois, o pão continua presente na rotina brasileira, mas ganhou novas versões, sabores e formas de consumo.