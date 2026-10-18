Calças largas, câmeras digitais, CDs, maquiagens coloridas e músicas que fizeram sucesso há décadas. O que parecia ter ficado no passado voltou a ocupar vitrines, playlists e redes sociais, conquistando até quem não viveu os anos 80, 90 e 2000. Conhecido como hype nostálgico, o fenômeno vai além da moda e resgata referências culturais de diferentes gerações. Entre a estética Y2K, inspirada na virada do milênio, e o visual alternativo dos anos 90, o antigo ganha novas interpretações e mostra que, quando o assunto é tendência, o tempo nem sempre segue em linha reta.

Para a mestre em Design e coordenadora do curso de Design de Moda da UNIASSELVI, Caroline Hadlich, o movimento está relacionado a fatores culturais, emocionais e comerciais. “A nostalgia aparece, muitas vezes, como uma forma de buscar referências conhecidas em meio a um presente marcado por mudanças rápidas. Não é apenas uma questão de gostar do passado, mas de ressignificar essas referências e encontrar nelas novas formas de expressão”, explica.

Cada década carrega características que ajudam a explicar seu retorno. Os anos 80 são lembrados pelas cores vibrantes e peças volumosas; os 90, pelo jeans, minimalismo e movimento grunge; e os 2000, pelo brilho, acessórios marcantes e influência da cultura pop. Mas não se trata de reproduzir fielmente o que já existiu. Caroline explica que a moda funciona em ciclos, nos quais tendências antigas são adaptadas aos gostos atuais. Assim, uma calça de cintura baixa, por exemplo, pode reaparecer combinada com tênis modernos e peças oversized, criando um visual que mistura diferentes épocas.