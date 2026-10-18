Calças largas, câmeras digitais, CDs, maquiagens coloridas e músicas que fizeram sucesso há décadas. O que parecia ter ficado no passado voltou a ocupar vitrines, playlists e redes sociais, conquistando até quem não viveu os anos 80, 90 e 2000. Conhecido como hype nostálgico, o fenômeno vai além da moda e resgata referências culturais de diferentes gerações. Entre a estética Y2K, inspirada na virada do milênio, e o visual alternativo dos anos 90, o antigo ganha novas interpretações e mostra que, quando o assunto é tendência, o tempo nem sempre segue em linha reta.
Para a mestre em Design e coordenadora do curso de Design de Moda da UNIASSELVI, Caroline Hadlich, o movimento está relacionado a fatores culturais, emocionais e comerciais. “A nostalgia aparece, muitas vezes, como uma forma de buscar referências conhecidas em meio a um presente marcado por mudanças rápidas. Não é apenas uma questão de gostar do passado, mas de ressignificar essas referências e encontrar nelas novas formas de expressão”, explica.
Cada década carrega características que ajudam a explicar seu retorno. Os anos 80 são lembrados pelas cores vibrantes e peças volumosas; os 90, pelo jeans, minimalismo e movimento grunge; e os 2000, pelo brilho, acessórios marcantes e influência da cultura pop. Mas não se trata de reproduzir fielmente o que já existiu. Caroline explica que a moda funciona em ciclos, nos quais tendências antigas são adaptadas aos gostos atuais. Assim, uma calça de cintura baixa, por exemplo, pode reaparecer combinada com tênis modernos e peças oversized, criando um visual que mistura diferentes épocas.
Calças largas, acessórios marcantes e referências dos anos 2000 voltam a conquistar espaço na moda contemporânea
O passado nunca sai de moda
A identificação com essas referências também acontece entre pessoas que sequer viveram os períodos retratados. É o caso da analista de marketing Ana Carolina, de 23 anos, que encontrou no rock e na estética alternativa dos anos 2000 uma maneira de expressar sua personalidade. O interesse começou na adolescência, quando passou a conhecer bandas de diferentes gerações. “O que mais me atrai é que as coisas tinham mais personalidade, as músicas tinham letras mais profundas, tudo era mais colorido e interativo. Me identifico muito com os anos 2000 e os anos 90, quando surgiram muitas bandas de nu metal que eu gosto e a estética emo estava muito em alta”, conta.
O vínculo de Ana Carolina com essa época ultrapassa o guarda-roupa, embora calças baggy e piercings façam parte de seu estilo. Sua principal referência é a banda System of a Down, que ganhou projeção internacional nos anos 2000 e influenciou suas preferências musicais e visuais. Em 2025, ela realizou o sonho de assistir ao grupo ao vivo, em uma experiência marcada pela emoção e pelo sentimento de pertencimento. “Foi uma banda que me moldou bastante como pessoa. Tenho um carinho muito especial e, no ano passado, tive a oportunidade de vê-los ao vivo. Foi extremamente emocionante para mim. Por ter um estilo mais alternativo, me sentir parte daquilo foi maravilhoso”, relembra.
Entre algoritmos e tendências
Essa conexão com um passado não vivido também encontra explicação na maneira como as novas gerações consomem cultura. Filmes, séries, videoclipes e fotografias permitem descobrir épocas anteriores e criar vínculos afetivos com suas referências. Caroline chama esse processo de “nostalgia por procuração”, quando alguém desenvolve familiaridade com um período conhecido apenas por meio de representações culturais. “A identificação com o passado não depende necessariamente de ter vivido uma época. Hoje, os jovens têm acesso a um enorme repertório visual e cultural por meio de filmes, séries, videoclipes, músicas, brechós e redes sociais”, destaca a especialista.
Brechós ajudam a aproximar novas gerações de peças e estilos que marcaram outras épocas
Para Ana Carolina, o retorno dessas referências também evidencia diferenças entre a produção cultural de décadas anteriores e a atual. Na avaliação da analista de marketing, a busca por popularidade nas plataformas digitais tem influenciado a maneira como músicas e outras manifestações artísticas são produzidas. “Naquela época, tudo tinha mais personalidade, as roupas, as músicas eram muito mais profundas, as séries tinham histórias mais originais e os filmes tinham uma vibe diferente. Hoje, as coisas são muito cinzas, muito clean, as músicas são genéricas, tudo feito para estourar no TikTok”, critica.
Se antes os cortes de cabelo das personagens de novelas influenciavam o público, hoje o TikTok, o Instagram e o Pinterest assumem parte desse papel, com uma velocidade muito maior. Ana Carolina observa que as redes impulsionam mudanças constantes, transformando estilos em tendências passageiras. Ela cita a popularização da estética e-girl, marcada por referências alternativas, e da clean girl, associada ao visual minimalista. “Hoje não muda muito, porém agora é muito mais agressivo. São muitas tendências ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, e todo mundo acaba ficando igual”, avalia. Para Caroline, os algoritmos ampliam esse movimento, fazendo uma estética viralizar rapidamente e perder espaço com a mesma intensidade.
Apesar das mudanças aceleradas, o interesse pelo passado revela algo que vai além de uma tendência passageira. A valorização de brechós, roupas vintage, músicas antigas e objetos como câmeras analógicas mostra como diferentes gerações encontram novas possibilidades de expressão em referências já conhecidas. Para Caroline, esse resgate também pode estimular escolhas mais criativas, embora seja explorado comercialmente pelas marcas. “Não vejo a nostalgia apenas como um desejo de voltar ao passado. Ela revela, sobretudo, como usamos referências anteriores para compreender o presente e expressar quem somos. A moda tem essa capacidade de olhar para trás sem deixar de falar sobre o agora”, conclui.