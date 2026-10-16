A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Jundiaí, realizará no dia 29 de outubro, às 18h30, a palestra gratuita “Reforma Tributária: consequências práticas para as empresas”. O evento vai acontecer na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí, que fica na rua Rangel Pestana, 636.
A iniciativa é organizada pela Comissão da Advocacia Empresarial e tem como objetivo promover o debate sobre as mudanças na legislação tributária e seus reflexos no ambiente empresarial.
A palestra será conduzida por Allan Moraes, mestre em Direito, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e reconhecido pela publicação Análise Advocacia 500 como um dos advogados mais admirados na área do Direito Tributário.
A atividade é voltada a advogados, empresários e demais interessados no tema. O encontro também conta com o apoio das comissões de Direito Tributário, de Apoio a Departamentos Jurídicos e Cultural da OAB Jundiaí.
Inscrições
Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line, disponível no link: https://forms.gle/g4nfddhX2MhiRH6o9.
O estacionamento indicado para os participantes é o Benjamin Park, localizado na rua Rangel Pestana, 562.