A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Jundiaí, realizará no dia 29 de outubro, às 18h30, a palestra gratuita “Reforma Tributária: consequências práticas para as empresas”. O evento vai acontecer na Casa da Advocacia e Cidadania de Jundiaí, que fica na rua Rangel Pestana, 636.

A iniciativa é organizada pela Comissão da Advocacia Empresarial e tem como objetivo promover o debate sobre as mudanças na legislação tributária e seus reflexos no ambiente empresarial.

A palestra será conduzida por Allan Moraes, mestre em Direito, membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) e reconhecido pela publicação Análise Advocacia 500 como um dos advogados mais admirados na área do Direito Tributário.