Na última terça-feira (13), o município de São Paulo deu início à fiscalização de trânsito para a circulação de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, com regramentos estaduais. Em Jundiaí, agentes de trânsito iniciarão capacitação ainda neste mês e em breve também haverá fiscalização sobre o uso desses veículos na cidade.

No dia 1º de janeiro deste ano, começaram a valer novas regras para trânsito de ciclomotores em vias públicas de todo o Brasil. As exigências são do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e incluem necessidade de emplacamento e licenciamento anual do veículo. Também em janeiro, o Detran-SP detalhou regras para circulação com ciclomotores e autopropelidos.

Ciclomotores têm regras nacionais para circulação, são veículos com motor a combustão de até 50 cilindradas ou elétrico com potência máxima de 4 quilowatts, com velocidade de fabricação limitada a 50 km/h. Este tipo de veículo é popularmente chamado de "cinquentinha". O equipamento de mobilidade individual autopropelido tem regramentos estaduais, é um veículo motorizado de baixa potência, com até 1 quilowatt, e velocidade máxima de fabricação de até 32 km/h. Este tipo de veículo tem ganhado espaço nas ruas do Brasil e de Jundiaí também, com modelos de bicicletas, patinetes e scooters elétricas.

Em Jundiaí, segundo a Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), no dia 26 de outubro, terá início o curso de atualização dos agentes de trânsito. A programação incluirá orientações sobre a fiscalização de bicicletas elétricas, considerando as novas atribuições de trânsito delegadas pelo estado ao município.

Na cidade, de acordo com estatísticas do Detran-SP, há 196 ciclomotores com registro junto ao órgão. Deste total, 79 são elétricos. Ainda segundo a SMMT, ainda não há uma data definida para o início da fiscalização em Jundiaí. Antes disso, porém, serão realizadas ações de divulgação e orientação para conscientizar os usuários sobre as regras de circulação e suas responsabilidades.