A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao seu terceiro fim de semana, com expectativa de superar as vendas do final de semana passado, quando quase 4 mil unidades de bolinho de bacalhau foram vendidas no salão paroquial. A entrada é gratuita.

Quem fez questão de comparecer ao evento e garantir sua porção de bolinho de bacalhau e também os doces portugueses foi o aposentado Luiz de Carlo. “Compareço a todas as edições da festa, e parece que o bolinho está mais saboroso a cada ano”, conta. Os visitantes também têm elogiado o novo formato do evento, realizado somente no salão paroquial neste ano. “Ficou mais aconchegante aqui no salão. Mesmo que chova, não há com o que se preocupar”, destacou a advogada Adriana Guerra.