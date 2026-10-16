A 34ª Festa Portuguesa da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Vila Arens, chega ao seu terceiro fim de semana, com expectativa de superar as vendas do final de semana passado, quando quase 4 mil unidades de bolinho de bacalhau foram vendidas no salão paroquial. A entrada é gratuita.
Quem fez questão de comparecer ao evento e garantir sua porção de bolinho de bacalhau e também os doces portugueses foi o aposentado Luiz de Carlo. “Compareço a todas as edições da festa, e parece que o bolinho está mais saboroso a cada ano”, conta. Os visitantes também têm elogiado o novo formato do evento, realizado somente no salão paroquial neste ano. “Ficou mais aconchegante aqui no salão. Mesmo que chova, não há com o que se preocupar”, destacou a advogada Adriana Guerra.
O cardápio da festa portuguesa mais tradicional da região inclui bolinhos e pastéis de carne, queijo e bacalhau. Aos domingos, no almoço, são servidos pratos típicos, como a bacalhoada com arroz, escondidinho e lasanha de bacalhau. Para agradar a todos os gostos, o cardápio também contempla opções de pratos típicos da culinária italiana, como frango frito com polenta, massas e risoto ao sugo com ervilhas, novidade desta edição.
Cerca de 200 voluntários participam da organização e do atendimento durante o mês de outubro. Segundo o pároco, padre Itamar Roque de Moura, a festa preserva a tradição da comunidade e contribui para o trabalho da paróquia. A arrecadação da festa será destinada à manutenção da igreja, a obras de infraestrutura e a ações sociais.
A programação continua nos dias 17, 18, 24 e 25 de outubro, com entrada gratuita.
Serviço
34ª Festa Portuguesa da Vila Arens
Datas: 17, 18, 24 e 25 de outubro (sábados e domingos)
Horários: sábados, das 18h às 22h; domingos, das 11h às 15h
Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Vila Arens – rua Frei Caneca, 45, Vila Arens, Jundiaí
Entrada: gratuita