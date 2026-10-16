O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) um conjunto de medidas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. A estratégia reúne 181 iniciativas integradas do Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (Pearc), com investimentos previstos de R$ 29 bilhões até 2029.
Outro reforço apresentado é a São Paulo Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, que substitui a tradicional Operação Chuvas, a criação de um Gabinete Especial para coordenar as ações, além do estabelecimento de níveis de alerta para os municípios e a emissão de boletins diários para orientar a atuação do poder público diante dos riscos de tempestades e ondas de calor.
“O Governo de São Paulo está se antecipando ao risco para salvar vidas. Unimos investimentos em infraestrutura, tecnologia de ponta e planejamento integrado para garantir que o Estado chegue antes do desastre e esteja presente em campo para apoiar cada município e cada família paulista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
As medidas foram apresentadas durante reunião no Palácio dos Bandeirantes com a participação do governador Tarcísio de Freitas, das secretarias de Estado, órgãos vinculados e instituições que integram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (Siepdec).
“São Paulo foi pioneiro ao incorporar o monitoramento da adaptação às mudanças climáticas ao planejamento de longo prazo do Estado, por meio do Pearc. Esse plano é um instrumento estratégico para orientar e acompanhar as ações necessárias à redução das vulnerabilidades e ao fortalecimento da resiliência do território paulista”, afirmou a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende.
Operação El Niño
Para reforçar a prevenção, a São Paulo Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027 começa em outubro. A iniciativa reestrutura, antecipa e amplia a antiga Operação Chuvas: o monitoramento deixa de ser sazonal e passa a funcionar até o final de 2027, inicialmente, mapeando e respondendo permanentemente a eventos extremos como temporais, ondas de calor, estiagens e incêndios florestais.
O Gabinete Especial da Operação El Niño reunirá representantes do governo, concessionárias de água, energia e gás, polícias e Corpo de Bombeiros. Com base no monitoramento diário, as regiões do estado serão classificadas em quatro níveis operacionais: verde (observação), amarelo (atenção), laranja (alerta) e vermelho (emergência), conforme a gravidade do cenário e a necessidade de preparação, mobilização e resposta integrada.
A Defesa Civil anunciou novas funcionalidades para o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta
O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil produzirá, diariamente, um boletim com a previsão meteorológica e a classificação de riscos de cada uma das regionais, com visibilidade de três dias para facilitar o acompanhamento e providências das defesas civis municipais. Em situações de risco imediato, além da adoção de ações emergenciais, serão emitidos avisos e alertas específicos para a população.
“Em situações de risco iminente, também vamos disparar avisos diretamente na tela dos celulares via Cell Broadcast e alertas por SMS para a população cadastrada no 40199”, destacou o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Rinaldo de Araújo Monteiro.
“As pessoas têm que levar a sério as previsões e os alertas da Defesa Civil, e aquilo que parece ser um transtorno, uma interdição de rodovia, de túnel, está ali para evitar um acidente, um problema pior”, ressalta o governador Tarcísio de Freitas.
O Painel de Inteligência SP Sempre Alerta da Defesa Civil também ganhará novas funcionalidades e passará a contar com dados do sistema Earth Networks, capaz de indicar a direção de deslocamento das chuvas e estimar o tempo aproximado para que cheguem aos municípios vizinhos.
Pearc e investimentos
A mobilização para prevenir riscos e preparar os municípios faz parte do Pearc, lançado pela Semil em 2025 para estabelecer novas diretrizes, organizar e coordenar as ações de adaptação e resiliência climática. Essas iniciativas já vinham sendo desenvolvidas continuamente desde 2023 e ganham ainda mais relevância diante da chegada do El Niño.
Investimentos para o enfrentamento ao El Niño:
- R$ 1 bilhão – Construção de piscinões
- R$ 1,7 bilhão – Desassoreamento de rios e córregos por meio dos programas IntegraTietê e Rios Vivos
- R$ 9,5 bilhões – Parceria Público-Privada – Desassoreamento contínuo, retirada de resíduos e vegetação aquática, manutenção de barragens e pôlderes e conservação das margens, contemplando 182,9 km do rio Tietê e 27,6 km do rio Pinheiros
- R$ 181 milhões – Restauração e fiscalização
- R$ 400 milhões – Operação SP Sem Fogo
- R$ 1,7 bilhão – segurança hídrica – construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes
- R$ 1,9 bilhão – PPP Sistema Adutor Regional PCJ
- R$ 9 bilhões – Sabesp – reduzir perdas, ampliar a disponibilidade de água e modernizar os sistemas de abastecimento até 2030
- R$ 2,76 bilhões – habitação – reduzir a vulnerabilidade e reassentar famílias em diversas regiões do estado
- R$ 642 milhões – Estruturação do CGE e o CePRAM e financiamento da prevenção, monitoramento, alerta e resposta
- R$ 376 milhões – Agropecuária – Seguro rural, máquinas, equipamentos e apoio a eventos climáticos
Ações de Saúde
As medidas anunciadas pelo Governo de São Paulo trazem também ações para preparar o setor da Saúde para a chegada do El Niño. Em agosto, a pasta elaborou o Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño 2026–2027, em conjunto com os 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems-SP). Como desdobramento, serão elaborados planos regionais de contingência, com a participação dos municípios, considerando os riscos e as vulnerabilidades de cada território.
A estratégia contempla a articulação entre vigilância epidemiológica, assistência à saúde e assistência farmacêutica para preparar os serviços diante de eventos climáticos extremos. Entre as preocupações estão as doenças transmitidas por vetores, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela, além de doenças relacionadas à contaminação da água, como leptospirose, hepatite A e doenças diarreicas agudas.
O planejamento também prevê apoio aos municípios atingidos por desastres naturais, com a disponibilização de 45 itens da assistência farmacêutica, além de soros e vacinas, conforme as necessidades identificadas.
“A rede pública de saúde está mobilizada com vigilância epidemiológica 24 horas, reforço de medicamentos e vacinas, e o uso da telessaúde para que nenhum cidadão fique sem atendimento, mesmo em áreas afetadas por temporais ou ondas de calor”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.
O Plano Estadual de Preparação e Resposta e Saúde Para o Fenômeno EL Niño (2026-2027) pode ser acessado em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/publicacoes/plano_estadual_preparacao_resposta_em_saude_fenomeno_elnino2026.pdf