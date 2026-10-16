O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (15) um conjunto de medidas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. A estratégia reúne 181 iniciativas integradas do Plano Estadual de Resiliência às Mudanças Climáticas (Pearc), com investimentos previstos de R$ 29 bilhões até 2029.

Outro reforço apresentado é a São Paulo Sempre Alerta – Operação El Niño 2026/2027, que substitui a tradicional Operação Chuvas, a criação de um Gabinete Especial para coordenar as ações, além do estabelecimento de níveis de alerta para os municípios e a emissão de boletins diários para orientar a atuação do poder público diante dos riscos de tempestades e ondas de calor.

“O Governo de São Paulo está se antecipando ao risco para salvar vidas. Unimos investimentos em infraestrutura, tecnologia de ponta e planejamento integrado para garantir que o Estado chegue antes do desastre e esteja presente em campo para apoiar cada município e cada família paulista”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.