As refeições seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), com prioridade para alimentos in natura e minimamente processados. Na Primeiríssima Infância, a proposta também inclui o incentivo ao consumo de frutas e a introdução de novos sabores, respeitando as necessidades nutricionais de cada faixa etária.

Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação convida à reflexão sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Em Jundiaí, isso faz parte da rotina das escolas municipais, com cardápios elaborados por nutricionistas, oferta de alimentos frescos e atividades que ensinam as crianças sobre a origem dos alimentos e a importância de cuidar da natureza.

“É na infância que a gente aprende a comer. E a criança aprende pelo exemplo. Por isso, em Jundiaí, a hora da refeição também é hora de aprender. Nas nossas escolas, as crianças se servem sozinhas: olham, escolhem, experimentam. E quando acompanham o alimento crescendo, entendem de onde ele vem e como se forma, o prato ganha outro sentido: elas querem provar aquilo que ajudaram a cuidar”, destaca Ellen Lucas Rozante, diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (SME).

“Em Jundiaí, toda escola municipal tem horta. Hoje são mais de 87 em funcionamento, grandes ou pequenas, mas vivas no dia a dia. A criança aprende com o que vive: plantando, regando, esperando a semente brotar. Na horta, ciência, matemática e linguagem saem do caderno e ganham cheiro, cor e sabor. E ela ensina, acima de tudo, cuidado: com a terra, com o próprio corpo e com quem está ao lado”, explica Marina Formis de Oliveira, supervisora de Sustentabilidade da SME.

Produção orgânica e valorização da diversidade alimentar