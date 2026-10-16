Celebrado em 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação convida à reflexão sobre a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Em Jundiaí, isso faz parte da rotina das escolas municipais, com cardápios elaborados por nutricionistas, oferta de alimentos frescos e atividades que ensinam as crianças sobre a origem dos alimentos e a importância de cuidar da natureza.
As refeições seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), com prioridade para alimentos in natura e minimamente processados. Na Primeiríssima Infância, a proposta também inclui o incentivo ao consumo de frutas e a introdução de novos sabores, respeitando as necessidades nutricionais de cada faixa etária.
“É na infância que a gente aprende a comer. E a criança aprende pelo exemplo. Por isso, em Jundiaí, a hora da refeição também é hora de aprender. Nas nossas escolas, as crianças se servem sozinhas: olham, escolhem, experimentam. E quando acompanham o alimento crescendo, entendem de onde ele vem e como se forma, o prato ganha outro sentido: elas querem provar aquilo que ajudaram a cuidar”, destaca Ellen Lucas Rozante, diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (SME).
“Em Jundiaí, toda escola municipal tem horta. Hoje são mais de 87 em funcionamento, grandes ou pequenas, mas vivas no dia a dia. A criança aprende com o que vive: plantando, regando, esperando a semente brotar. Na horta, ciência, matemática e linguagem saem do caderno e ganham cheiro, cor e sabor. E ela ensina, acima de tudo, cuidado: com a terra, com o próprio corpo e com quem está ao lado”, explica Marina Formis de Oliveira, supervisora de Sustentabilidade da SME.
Produção orgânica e valorização da diversidade alimentar
Parte dos alimentos que chegam às refeições é produzida pela Horta Vale Verde, que abastece a rede municipal com hortaliças, ervas aromáticas e Plantas Alimentícias Não Convencionais (Pancs). Em 2025, o projeto forneceu mais de 120 mil maços e pés de alimentos, distribuídos em 26 variedades, todos cultivados dentro do município de forma orgânica, sem agrotóxicos ou adubos químicos.
Entre os destaques estão os cerca de 30 mil pés de alface e os 19 mil maços de cheiro-verde fornecidos no período. O projeto também entregou quase 15 mil maços de Pancs e ervas aromáticas, ampliando a diversidade de ingredientes utilizados na alimentação escolar. Espécies como azedinha, ora-pro-nóbis e vinagreira ajudam a apresentar às crianças novos sabores e possibilidades nutricionais. Até as folhas da batata-doce são aproveitadas na alimentação.
Além de fornecer alimentos, o Vale Verde contribui com a educação ambiental e o cultivo nas próprias unidades. Todas as escolas municipais contam com hortas, que podem ser utilizadas como espaços de aprendizagem e de incentivo a hábitos alimentares saudáveis.
Alimentação saudável desde a origem
A nutricionista Nívea Cristina Maeda Takemoto, da Diretoria de Alimentação e Nutrição (DAN) da SME, ressalta a importância de aliar qualidade nutricional e frescor. “Ter uma horta orgânica produzindo para a merenda é um privilégio e uma riqueza nutricional. A alface, a rúcula e as folhagens saem da terra e chegam ao prato das nossas creches frescas, sem agrotóxico, colhidas perto de quem vai comer, preservando sabor e nutrientes. E ainda temos as PANCs, como a ora-pro-nóbis e a vinagreira, verdadeiros tesouros nutricionais que ampliam o repertório das crianças.”