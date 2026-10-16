Além de incentivar as doações, a iniciativa aproxima os passageiros da literatura e quem passar pelas estações Francisco Morato e Vila Aurora da TIC Trens poderá acessar gratuitamente o audiolivro de "O Menino Maluquinho", obra clássica de Ziraldo publicada pela Editora Melhoramentos, narrada pelo apresentador Marcelo Tas para a Audible. O acesso será feito por meio de um QR Code impresso nas próprias caixas de coleta de brinquedos, disponíveis nestas estações administradas pela concessionária.

A solidariedade vai ganhar histórias nas estações da Linha 7-Rubi, administradas pela TIC Trens. Entre 15 de outubro e 11 de dezembro, a TIC Trens, a Audible e a Editora Melhoramentos promovem a campanha “Por um Natal Solidário e Maluquinho”, que vai arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado para instituições e organizações não governamentais (ONGs) locais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. As caixas para a doação estarão distribuídas por todas as estações da Linha 7-Rubi.

"Mais de 400 mil pessoas transitam pela Linha 7-Rubi diariamente e queremos usar este alcance para fazer o bem: unir a arrecadação de fim de ano com a obra do Ziraldo em um formato inovador de áudio que transforma a jornada do nosso passageiro e potencializa a solidariedade”, afirma Juliana Alcides, superintendente de Comunicação da TIC Trens.

"Além de entreter, o áudio se apresenta como uma importante ferramenta de aprendizado, acessibilidade e inclusão, aproximando as pessoas da literatura e ampliando as possibilidades de imaginar, conhecer outros universos, enriquecer a rotina e sonhar", afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

Histórico de parcerias

A colaboração entre a TIC Trens e a Audible também se estende ao projeto "Ouvindo Histórias", iniciativa que promove o acesso à literatura por meio de audiolivros gratuitos nas estações da Linha 7-Rubi. Desde novembro de 2025, o projeto já disponibilizou 35 títulos em suas diferentes edições, incentivando a leitura e o consumo de conteúdo em áudio entre os passageiros.