A solidariedade vai ganhar histórias nas estações da Linha 7-Rubi, administradas pela TIC Trens. Entre 15 de outubro e 11 de dezembro, a TIC Trens, a Audible e a Editora Melhoramentos promovem a campanha “Por um Natal Solidário e Maluquinho”, que vai arrecadar brinquedos novos e usados em bom estado para instituições e organizações não governamentais (ONGs) locais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social. As caixas para a doação estarão distribuídas por todas as estações da Linha 7-Rubi.
Além de incentivar as doações, a iniciativa aproxima os passageiros da literatura e quem passar pelas estações Francisco Morato e Vila Aurora da TIC Trens poderá acessar gratuitamente o audiolivro de "O Menino Maluquinho", obra clássica de Ziraldo publicada pela Editora Melhoramentos, narrada pelo apresentador Marcelo Tas para a Audible. O acesso será feito por meio de um QR Code impresso nas próprias caixas de coleta de brinquedos, disponíveis nestas estações administradas pela concessionária.
"Mais de 400 mil pessoas transitam pela Linha 7-Rubi diariamente e queremos usar este alcance para fazer o bem: unir a arrecadação de fim de ano com a obra do Ziraldo em um formato inovador de áudio que transforma a jornada do nosso passageiro e potencializa a solidariedade”, afirma Juliana Alcides, superintendente de Comunicação da TIC Trens.
"Além de entreter, o áudio se apresenta como uma importante ferramenta de aprendizado, acessibilidade e inclusão, aproximando as pessoas da literatura e ampliando as possibilidades de imaginar, conhecer outros universos, enriquecer a rotina e sonhar", afirma Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.
Histórico de parcerias
A colaboração entre a TIC Trens e a Audible também se estende ao projeto "Ouvindo Histórias", iniciativa que promove o acesso à literatura por meio de audiolivros gratuitos nas estações da Linha 7-Rubi. Desde novembro de 2025, o projeto já disponibilizou 35 títulos em suas diferentes edições, incentivando a leitura e o consumo de conteúdo em áudio entre os passageiros.
Em sua quarta edição, realizada entre agosto e outubro de 2026, a iniciativa contempla as estações Franco da Rocha, Francisco Morato e Vila Aurora, com uma nova seleção de nove títulos. A ação transforma os espaços das estações em pontos de incentivo à leitura por meio de "livros gigantes" e espaços instagramáveis. Para ouvir as obras gratuitamente, os passageiros podem escanear o QR Code disponível nos painéis e acessar os títulos diretamente na Audible.
Serviço
Campanha: “Por um Natal Solidário e Maluquinho”
Período de arrecadação: 15 de outubro a 11 de dezembro
Horário: durante a operação comercial da Linha 7-Rubi
Estações participantes: Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Botujuru, Francisco Morato, Baltazar Fidélis, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, Vila Aurora, Jaraguá, Vila Clarice, Pirituba, Piqueri, Lapa e Água Branca.