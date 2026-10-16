Jovens que buscam a primeira oportunidade profissional podem concorrer a mais de 25 mil vagas de estágio e aprendizagem na Expo Ciee 2026, que acontece até amanhã (17), no Expo Center Norte, em São Paulo. Somente para Jundiaí, são 38 vagas de aprendizagem e 64 vagas de estágio, totalizando 102 oportunidades para quem quer começar no mercado de trabalho.

Gratuito, o evento permite que os participantes se inscrevam, passem por triagens e sejam encaminhados diretamente a processos seletivos, com possibilidade de sair de lá com uma oportunidade de trabalho. As vagas contemplam todo o país, com destaque para áreas como Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Logística e Comércio.

Além das oportunidades profissionais, a programação reúne orientação de carreira, oficinas de currículo, mentorias individuais e simulações de entrevistas na Arena do Trampo, além de palestras com emissão de certificados válidos como horas complementares. O público também pode aproveitar atrações gratuitas de entretenimento, incluindo Arena Gamer, atividades esportivas e encontros com nomes como Felca, Léo Santana, Nathalia Arcuri e Camila Pudim.