Jovens que buscam a primeira oportunidade profissional podem concorrer a mais de 25 mil vagas de estágio e aprendizagem na Expo Ciee 2026, que acontece até amanhã (17), no Expo Center Norte, em São Paulo. Somente para Jundiaí, são 38 vagas de aprendizagem e 64 vagas de estágio, totalizando 102 oportunidades para quem quer começar no mercado de trabalho.
Gratuito, o evento permite que os participantes se inscrevam, passem por triagens e sejam encaminhados diretamente a processos seletivos, com possibilidade de sair de lá com uma oportunidade de trabalho. As vagas contemplam todo o país, com destaque para áreas como Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Logística e Comércio.
Além das oportunidades profissionais, a programação reúne orientação de carreira, oficinas de currículo, mentorias individuais e simulações de entrevistas na Arena do Trampo, além de palestras com emissão de certificados válidos como horas complementares. O público também pode aproveitar atrações gratuitas de entretenimento, incluindo Arena Gamer, atividades esportivas e encontros com nomes como Felca, Léo Santana, Nathalia Arcuri e Camila Pudim.
A Expo Ciee acontece das 9h às 18h, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte (avenida Otto Baumgart, 1.000, Vila Guilherme). A entrada é gratuita, mediante inscrição pelo site www.expociee.com.br. Para facilitar o acesso, o evento oferece transporte gratuito com saídas dos terminais Barra Funda, Carrão e Portuguesa-Tietê, além do metrô Jabaquara, mediante agendamento. Mais informações e horários estão disponíveis no link de agendamento do transfer.