A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) recebeu, nesta quinta-feira (15), os parlamentares eleitos para a 21ª Legislatura, que começa em 1º de fevereiro de 2027. Segundo a Agência Alesp, o encontro apresentou a estrutura e o funcionamento da Casa aos futuros deputados. Dos 94 eleitos, 40 ocuparão uma cadeira pela primeira vez ou retornarão ao Legislativo estadual, enquanto 54 foram reeleitos. Entre os presentes estavam João Paulo (PL), vice-prefeito de Várzea Paulista, eleito deputado estadual; Renata Sene (Republicanos), de Francisco Morato; e Danilo Joan (PP), ex-prefeito de Cajamar, também eleitos para a Assembleia. Jundiaí também elegeu Leandro Basson (PODE), para a Alesp
Mata Ciliar protegida
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União), sancionou, em 13 de outubro, a lei que classifica como Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM-Urbano) a área onde funciona a Associação Mata Ciliar, no bairro Chácara Aeroporto. A Lei nº 10.662, de autoria do vereador Henrique Parra Parra Filho (PSOL), altera o Plano Diretor e muda o zoneamento do terreno, antes classificado como Zona de Uso Industrial (ZUI). A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal em 22 de setembro e muda oficialmente a classificação da área na legislação urbanística da cidade.
Uniforme sem sofrimento
Estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Jundiaí têm direito a usar roupas diferentes do uniforme escolar quando o tecido, as costuras ou as etiquetas causarem desconforto sensorial. A Lei nº 10.647, de 6 de outubro de 2026, de autoria do vereador Edicarlos Vieira (União Brasil), vale para escolas públicas e privadas. A norma impede que os alunos sejam constrangidos, penalizados ou excluídos das atividades por usar outra vestimenta. A exceção exige laudo médico. O uniforme continua existindo e sendo incentivado para os demais estudantes.
Exame será obrigatório
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que torna obrigatória a aprovação no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para obter registro profissional e exercer a medicina no Brasil. O texto prevê que a exigência seja aplicada aos estudantes que ingressaram no curso a partir de 19 de junho de 2026, data de publicação da MP. Médicos já formados antes dessa data ficam dispensados. A proposta busca avaliar a formação dos futuros profissionais e a qualidade do ensino médico. Segundo informações da Agência Câmara de Notícias, o texto ainda precisa concluir a tramitação no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a aprovação da Medida Provisória 1370/26 possibilitará avaliações rigorosas e o aprimoramento dos cursos de medicina.
Maioridade penal em debate
A redução da maioridade penal entrou na discussão da PEC da Segurança Pública, em análise no Senado. Segundo o G1, a oposição tenta incluir no texto uma emenda do senador Rogério Marinho (PL-RN) que prevê reduzir a idade de responsabilização criminal de 18 para 16 anos na maioria dos crimes e para 14 anos em casos graves, como crimes hediondos, tráfico de drogas e participação em organizações criminosas. A mudança não faz parte do texto original da proposta e depende de votação dos senadores para ser incorporada. O tema ganha força na reta final da disputa presidencial.