A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) recebeu, nesta quinta-feira (15), os parlamentares eleitos para a 21ª Legislatura, que começa em 1º de fevereiro de 2027. Segundo a Agência Alesp, o encontro apresentou a estrutura e o funcionamento da Casa aos futuros deputados. Dos 94 eleitos, 40 ocuparão uma cadeira pela primeira vez ou retornarão ao Legislativo estadual, enquanto 54 foram reeleitos. Entre os presentes estavam João Paulo (PL), vice-prefeito de Várzea Paulista, eleito deputado estadual; Renata Sene (Republicanos), de Francisco Morato; e Danilo Joan (PP), ex-prefeito de Cajamar, também eleitos para a Assembleia. Jundiaí também elegeu Leandro Basson (PODE), para a Alesp

Mata Ciliar protegida

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União), sancionou, em 13 de outubro, a lei que classifica como Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM-Urbano) a área onde funciona a Associação Mata Ciliar, no bairro Chácara Aeroporto. A Lei nº 10.662, de autoria do vereador Henrique Parra Parra Filho (PSOL), altera o Plano Diretor e muda o zoneamento do terreno, antes classificado como Zona de Uso Industrial (ZUI). A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal em 22 de setembro e muda oficialmente a classificação da área na legislação urbanística da cidade.