O Time Jundiaí de Ginástica Rítmica participa neste domingo (18) do Troféu SP da modalidade, em Mogi das Cruzes. A delegação contará com 73 atletas dos programas Esporte Campeão e Escola de Esportes, vinculados à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).
Do total de participantes, 23 ginastas integram o programa Esporte Campeão, voltado ao treinamento e à participação em competições regionais e nacionais. As outras 50 fazem parte do Escola de Esportes, iniciativa que promove a iniciação esportiva de crianças e adolescentes.
As atletas do Esporte Campeão têm entre 7 e 15 anos e competem nas categorias Mirim, Pré-Infantil, Infantil e Juvenil. Os treinamentos são realizados no CECE Benedito de Lima, sob orientação da professora Juliana Sassi.
Já as ginastas do Escola de Esportes têm entre 6 e 17 anos e treinam nos centros esportivos Aramis Polli e Romão de Souza, com a educadora esportiva Elisângela dos Santos, e no CECE José Demarchi, sob orientação da professora Tania Vaccari.
Durante a competição, as atletas participarão das provas de mãos livres, corda e arco. Para a professora Juliana Sassi, o torneio é uma oportunidade de ampliar a experiência competitiva das ginastas, especialmente daquelas que estão começando a participar de eventos oficiais.
A educadora esportiva Elisângela dos Santos destacou a dedicação das atletas durante a preparação e a expectativa de representar Jundiaí na disputa. Já a professora Tania Vaccari ressaltou que a participação também contribui para o desenvolvimento da autoestima, da confiança e do potencial das meninas, além de promover inclusão e superação por meio do esporte.