O Time Jundiaí de Ginástica Rítmica participa neste domingo (18) do Troféu SP da modalidade, em Mogi das Cruzes. A delegação contará com 73 atletas dos programas Esporte Campeão e Escola de Esportes, vinculados à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).

Do total de participantes, 23 ginastas integram o programa Esporte Campeão, voltado ao treinamento e à participação em competições regionais e nacionais. As outras 50 fazem parte do Escola de Esportes, iniciativa que promove a iniciação esportiva de crianças e adolescentes.

As atletas do Esporte Campeão têm entre 7 e 15 anos e competem nas categorias Mirim, Pré-Infantil, Infantil e Juvenil. Os treinamentos são realizados no CECE Benedito de Lima, sob orientação da professora Juliana Sassi.